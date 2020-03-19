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NBA／爵士最後對手 雷霆球員新冠肺炎檢測都呈陰性

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）是NBA首位確診新冠肺炎的球員，他的檢測結果在和雷霆隊開戰前出爐，比賽臨時喊卡，雷霆隊球員也接受檢測，今天球隊發布好消息，所有球員和隊職員的檢測結果都是陰性。

上周兩軍對陣是美國時間3月11日，當時經衛生人員協商，球隊可以選擇幾位球員和隊職員檢測，不過雷霆了解奧克拉荷馬州的醫療系統承受的壓力，透過其他管道找到私人實驗室接受檢測；還無法確定檢體是何時被採集和送到實驗室，但雷霆花了好幾天才得知結果。

球團發布聲明表示，將與球隊醫療團隊、公共衛生單位和傳染病專家合作，繼續注意社區內每位成員的健康和安全。

戈貝爾該場比賽不曾進入雷霆球員所屬區域，也沒接觸對手相關隊職員，不過有參加爵士派對的58名成員全部檢測，隔天米契爾（Donovan Mitchell）也宣布確診，他在該場比賽熱身時曾和雷霆球員、球迷和球童互動。

兩名爵士球員後，活塞隊伍德（Christian Wood）檢測結果也呈陽性，昨天籃網隊再宣布4名球員確診，包括兩度摘下總冠軍賽MVP的杜蘭特（Kevin Durant），目前共有7人確定染上新冠病毒。

雷霆 爵士 活塞

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