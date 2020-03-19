新冠肺炎衝擊 爵士雙重奏是否就此拆夥？

自從爵士中鋒戈貝爾確診新冠肺炎之後，NBA隨之停擺，接著同隊少當家米契爾確診，並爆出他和隊友對戈貝爾的不滿之情。NBA這個球季能否順利復賽不得而知，而對鹽湖城來說，同樣未知的是戈貝爾及米契爾這組再度衝擊總冠軍的新希望，是否會因為這次的事件而就此分道揚鑣？

說到爵士，自從九○年代的馬龍和史塔克頓率隊兩度打入總冠軍賽之後，就再也沒有出現像他們這樣夠份量的名人堂組合。雖然期間一度也有控衛威廉斯搭配大前鋒布瑟，讓球隊重返季後賽行列，但在出現將帥不和的茶壺風暴之後，主掌球隊23年的教頭史隆先去職，威廉斯沒多久也離隊，爵士又掉入重建循環。

前爵士球星史塔克頓(上)和馬龍(下)是NBA史上最具傳奇性的控衛、大前鋒組合，爵士球迷很希望米契爾和戈貝爾也能成為長期的雙星組合。 2003-04 Upper Deck 球員卡

近年來，靠著新帥史奈德整合一票中階戰力，爵士在2017年開始打回季後賽，但新少主海瓦德突然轉投東岸波士頓，球隊再度失去球星級領導人物。沒想到米契爾立刻以新人之姿接下棒子，和已經在隊5年的戈貝爾一起飛快成長，聯手穩住爵士，並在死亡西區連三年搶佔第五種子的位置。

2017年入隊的米契爾，新秀年出賽先是以單場41分，刷新爵士隊史的菜鳥紀錄，接著遞補參加灌籃大賽拿下冠軍，開始進入全球球迷的焦點。同年他在季後賽更上層樓，首輪對雷霆系列賽拿下171分。這個新人年的季後賽前六戰得分紀錄，在聯盟史上僅次於天鉤賈霸及大帥張伯倫，但185公分高的米契爾要比這兩位名人堂大中鋒矮上30公分。

至於2013年入隊的戈貝爾，雖然並沒有像米契爾那樣一鳴驚人，但這個216公分的法國中鋒一路成長，和海瓦德合作的最後一年時拿下阻攻王，並開始連三年入選聯盟防守第一隊，還在2018及2019連兩年獲選年度最佳防守球員。隨著他鎖定了球隊的核心位置，他的得分能力也穩定成長到場均15分，平均籃板也保持在雙位數。

不像先前的馬龍和史塔克頓是攻守兼備的多功能組合，米契爾和戈貝爾的搭配比較像是一矛一盾，兩人分別在攻守兩端撐起球隊的主要格局。而兩人同時在2020年入選全明星賽，在馬龍和史塔克頓之後，爵士已經長達20年沒有出現這樣的紀錄。隨著米契爾和戈貝爾這樣的雙球星組合成型，加上史奈德領軍執教的穩定性，爵士看似可以在史隆時代結束之後，迎來另一個鐵三角的長期榮景。

米契爾(左)和戈貝爾(右)各自的強項是分別在攻守兩端，前者平均得分24.2分排名全NBA第14、後者平均籃板13.7排名第4。 美聯社

不過，一切在美國新冠肺炎疫情爆發之後，投入了極不穩定的變數。在聯盟停賽之前，爵士以41勝23敗排名西區第四，和第三名的金塊只差1.5場，有機會從連三年西區五哥的位置往上攻。米契爾及戈貝爾的個人攻守數據繼續上揚，也有可能進一步調和出更強的季後賽戰力，但這些預測目前都無法藉由實戰證明。隨著疫情預測愈趨嚴峻，這一季可能就此結束，即使能夠復賽，但在球季中斷之後，爵士能否重新調回原有的戰力狀態也是未知數。

這一波新冠疫情除了可能會對爵士球員帶來生理上的影響，其心理衝擊更是巨大。首例確診的戈貝爾，因為先前的麥克風事件而成了眾矢之的，除了面對球迷的躂伐，球隊內部也有不諒解的聲音。米契爾雖然是屬於沒有明顯症狀的確診者，但他也坦承一開始對戈貝爾有不滿的情緒。這些媒體及休息室的耳語，是有可能造成難以彌補的裂痕。

目前米契爾還在走新秀合約，球隊執行了選擇權之後，至少能綁住米契爾到明年球季結束，而戈貝爾在2017年簽下的四年1億2百萬合約，明年也將是最後一年。從合約的角度來說，下一個球季兩人拆夥的可能性是存在的。

雖然表面上看來，米契爾和戈貝爾有可能就此分手，許多媒體也看衰他們未來的化學效應，但其實兩人仍有繼續合作的機會。畢竟戈貝爾已經誠心道歉，米契爾也說他需要一段時間冷靜下來，由此看來，米契爾並沒有粉飾太平，而是誠實地說明自己的情緒反應。平心而論，這對任何人來說都是在所難免。為了爵士的未來，米契爾在場上需要有戈貝爾搭配才能成事，而他一直展現出超齡的成熟，在疫情過去之後，應該也能夠與戈貝爾和解，在場外領導球隊走出陰影。

目前全美疫情昇溫，更大咖的巨星杜蘭特也傳出確診新冠肺炎的消息，NBA球員的確診人數也開始增加。在全美各地民眾陷入恐慌的時刻，對於疫情過去之後的未來，還是該抱持著正面的態度，相信一切都會回復到原先的狀態，應該才是更健康的應對心態。而爵士若能成功留住這兩人，並在日後打出更好的戰績，也將會是更動人的故事。