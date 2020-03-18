NBA／史上最佳射手非柯瑞？公鹿送考佛生日禮

公鹿隊資深射手考佛（Kyle Korver）美國時間今天迎接39歲生日，公鹿球團除製作一支壽星精華影片祝賀，還以「NBA史上最佳射手」稱呼考佛，在停賽期間祝福仍沒少。

不過公鹿「老王賣瓜，自賣自誇」用意明顯，畢竟考佛雖有生涯外線命中率4成29、場均4.6次三分線出手數，以及三分球進球數以2437球列史上第四，但光現役球員就有一人在他前頭。

上周剛滿32歲的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），生涯三分球命中率4成35，場均出手8.2次都優於考佛，且生涯外線進球數已達2495球，獨居史上第三位。

除此之外，柯瑞也保有季後賽三分球進球數榜首身分，他累積達470球，考佛僅以239球排第15名；且兩度拿下聯盟MVP的柯瑞，2018年總冠軍賽締造另項紀錄，他第2戰單場投進破紀錄的9記三分彈，當時考佛正穿著勇士對手騎士隊戰袍。

NBA三分球進球榜前兩名都已退役，「雷槍」艾倫（Ray Allen）以2973球居首，米勒（Reggie Miller）則以2560球居次，柯瑞有機會在本季就躍居史上第二位，不過NBA今年受新冠肺炎停賽，何時復賽還是未知。