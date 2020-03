NBA／史上最佳射手非柯瑞？公鹿送考佛生日禮

公鹿隊資深射手考佛(Kyle Korver)美國時間今天迎接39歲生日,公鹿球團除製作一支壽星精華影片祝賀,還以「NBA史上最佳射手」稱呼考佛,在停賽期間祝福仍沒少。

不過公鹿「老王賣瓜,自賣自誇」用意明顯,畢竟考佛雖有生涯外線命中率4成29、場均4.6次三分線出手數,以及三分球進球數以2437球列史上第四,但光現役球員就有一人在他前頭。

上周剛滿32歲的勇士隊當家球星柯瑞(Stephen Curry),生涯三分球命中率4成35,場均出手8.2次都優於考佛,且生涯外線進球數已達2495球,獨居史上第三位。

除此之外,柯瑞也保有季後賽三分球進球數榜首身分,他累積達470球,考佛僅以239球排第15名;且兩度拿下聯盟MVP的柯瑞,2018年總冠軍賽締造另項紀錄,他第2戰單場投進破紀錄的9記三分彈,當時考佛正穿著勇士對手騎士隊戰袍。

NBA三分球進球榜前兩名都已退役,「雷槍」艾倫(Ray Allen)以2973球居首,米勒(Reggie Miller)則以2560球居次,柯瑞有機會在本季就躍居史上第二位,不過NBA今年受新冠肺炎停賽,何時復賽還是未知。

Duncan Robinson has 233 3PM this season



♨️ Breaks Heat franchise record (227, Wayne Ellington)

♨️ Most by any player in either of their first two seasons (226, Kyle Korver)

♨️ Most by any undrafted player (225, Damon Jones)



Still 19 games left. pic.twitter.com/FoUEJIn9Oq