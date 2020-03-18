NBA／還原停賽決定 理事長：不排除整季取消

NBA球季因新冠肺炎喊卡，雖然理事長席佛(Adam Silver)仍抱希望能及時復賽，但也無法排除整個球季就此「泡湯」。

席佛3月12日在TNT有線電視台「NBA內幕」（Inside the NBA）受訪，主持人強森（Ernie Johnson）問他：NBA 球季是否可能宣告取消？席佛回答：「當然有可能。我是說，目前我所知不多。」

席佛3月11日原本整天開會，討論是否不讓粉絲看球？是否暫停比賽？衛生專家最新看法為何？球隊老闆怎麼說？他準備第二天繼續商討，然後做出決定。

席佛在下班途中接到電話，得知猶他爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診新冠肺炎，心知自己別無選擇，不到一小時就宣布無限期停賽。

席佛告訴強森，自己真的所知不多，相關資訊可說瞬息萬變。他承認，他對新冠病毒的了解每過一小時就改變。停賽決定為NBA帶來排山倒海的資訊與問題，疫情治療與宣導、修改工作規定、工作人員如何付薪。更頭痛的是，球季能否挽救？如何安全復賽？

雖然停賽為球隊帶來慘重損失，席佛說球隊老闆都以大眾健康、球員粉絲安全為重，沒人提起錢的問題。在向專家討教後，席佛了解到，NBA球員全美四處征戰，長時間接觸粉絲。不但自己容易感染，也可能把病毒散播至全美與全世界。

席佛說，NBA球員從一個城市飛到另一個城市。在每個體育館與餐廳與人接觸。感染一個社區後，又去傳染下個社區，病毒就是這樣被傳播天下。

席佛說，如果治療新冠肺炎有突破，復賽之日就有希望。如果疫情繼續惡化，距球季取消就愈來愈近。他說，所謂起碼停賽一個月，坦白說純屬估計與參考。他必須提出一個具體目標，好讓大家心中有準。現在NBA的關注重點應該是健康問題，不必擔心何時復賽。