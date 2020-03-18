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NBA／若安排6月後復賽 勢將撞期WNBA與東奧

世界日報 / 編譯組／綜合報導
NBA若安排在6月後復賽，將撞期WNBA與東京奧運，屆時恐怕更是個難題。 路透
NBA若安排在6月後復賽，將撞期WNBA與東京奧運，屆時恐怕更是個難題。 路透

NBA球季因為新冠肺炎喊卡，粉絲心中最大疑問是：球季有希望恢復嗎？一個可能性是6月復賽。然而6月底是季後活動頻繁之時，也會與WNBA撞在一起。季後賽7月開打又會撞到東京奧運，屆時可能「天下大亂」。

雖然NBA理事長席佛（Adam Silver）表示起碼停賽一個月，但眼看新冠肺炎一發不可收拾，只停賽一個月有些一廂情願，自欺欺人。但到底會停多久？球季是否整個泡湯？目前沒人有答案。

NBA想恢復球季，一定要確定沒有任何球員可能感染新冠肺炎。眼前當務之急是照顧好已經中鏢的球員，並搞清楚到底還有多少人中鏢？曾與中鏢球員接觸的人當然優先檢驗，再觀察是否有更多球員遭感染。一定要等所有球員乾乾淨淨，比賽才可能再度開打。其實不只是球員，教練與隊職員也是一個都不能染病。

在停賽期間出現的任何一個新病例，都會造成再等14天的隔離期，也就是說復賽之日往後再延14天。NBA雖是個小圈圈，其傳染程度其實可以反映整個美國。

雪上加霜的是，即使NBA球員、教練、隊職員都沒事，比賽恢復要不要讓粉絲進場看球？如果屆時新冠肺炎仍在蔓延，比賽還是不能開放觀眾看球。

NBA不只是球季期間很忙，其實季後與季前都沒閒著，行事曆排滿整年。即使只停賽一個月，都會衝擊季後休戰期活動。例如NBA選秀會排定6月25日開始，6月30日晚上自由球員開始談交易。這樣一來產生複雜問題：如果自由球員原有合約6月底到期，結果7月還在打季後賽，這要怎麼算？

NBA每年營收估計95億元，停賽期間損失的電視轉播金與門票收入相當可觀。休士頓火箭隊總經理的失言風波已經造成NBA中國市場損失4億元，球隊老闆實在經不起慘重損失。肯定希望盡量恢復比賽，並照常舉辦季後賽。記者問達拉斯獨行俠隊老闆庫班（Mark Cuban）：NBA有可能8月還在打總冠軍賽嗎？他回答：「絕對肯定。」

WNBA新球季5月16日開打，洛杉磯火花隊與洛杉磯湖人隊、洛杉磯快艇隊共用史坦波中心（Staples Center），湖人隊與快艇隊都已篤定打入季後賽。如果東京奧運如期7月24日揭幕，勢必造成打入季後賽的NBA球員無法代表國家隊參賽。

NBA 9月底開始訓練營，新球季10月開打。從8月底到9月初，通常是NBA球員休假期。如果這段期間NBA還在比賽，代表球員沒時間放假就繼續打新球季。

NBA 快艇 自由球員

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