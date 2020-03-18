NBA／籃網球員確診 丁威迪、麥凱倫隔空鬥嘴

籃網隊今天宣布有4名球員確診新冠肺炎，還在養傷的球星杜蘭特（Kevin Durant）主動說自己是其中一人，但另3人還沒公告姓名，後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）因此在推特發文，說自己若閉口，可能就會被外界認為是確診球員。

「新冠病毒把我逼入危險處竟，如果我停止發布推特，大家都會假設是我。」丁威迪在推特寫著。

丁威迪的推特發文不久，拓荒者隊麥凱倫（C.J. McCollum）就開玩笑回應，「我們都會假設是你，直到你確認或否認。」不過丁威迪的回文沒有正面說明，只說要聲援隊友，展現團隊精神。

Lmao, I’m trying to show solidarity here man. Team spirit and what not. https://t.co/CLNRFZu79D — Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) March 17, 2020

兩位球星以輕鬆方式面對疫情，拓荒者前鋒漢佐尼亞（Mario Hezonja）則是展現不同態度，發文說「球季結束了」，對本季復賽抱持悲觀態度。

NBA在上周宣布無限期停賽以來，包括爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）、後衛米契爾（Donovan Mitchell）和活塞隊伍德（Christian Wood）都染上新冠肺炎，籃網今天宣布4名球員確診，目前NBA已累積7例。

聯盟希望能在6月中復賽，但不確定性仍大，各隊也不允許團隊練習，但球員可使用球館；根據聯盟消息來源透露，拓荒者球員仍把握能使用自家場館機會，維持身體狀態，迎接重回賽場的日子。