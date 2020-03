NBA／籃網球員確診 丁威迪、麥凱倫隔空鬥嘴

籃網隊今天宣布有4名球員確診新冠肺炎,還在養傷的球星杜蘭特(Kevin Durant)主動說自己是其中一人,但另3人還沒公告姓名,後衛丁威迪(Spencer Dinwiddie)因此在推特發文,說自己若閉口,可能就會被外界認為是確診球員。

「新冠病毒把我逼入危險處竟,如果我停止發布推特,大家都會假設是我。」丁威迪在推特寫著。

丁威迪的推特發文不久,拓荒者隊麥凱倫(C.J. McCollum)就開玩笑回應,「我們都會假設是你,直到你確認或否認。」不過丁威迪的回文沒有正面說明,只說要聲援隊友,展現團隊精神。

Lmao, I’m trying to show solidarity here man. Team spirit and what not. https://t.co/CLNRFZu79D