NBA／東奧重要 柯爾：美國隊不缺席

新冠肺炎衝擊全球，7月底登場的東京奧運可能受影響，不過美國籃球隊教練團成員之一的NBA勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）今天提到，美國隊教練團仍計畫今年夏天如期前往東京參賽。

國際奧會（IOC）本周才表示，有信心東京奧運如期舉行，柯爾接受電話訪問時也透露，這幾天和美國隊總教練波波維奇（Gregg Popovich）持續聯絡，他表示目前所有事情都懸而未決，大家也不確定比賽會如期、延期或有如何改變，「我們只能坐著想像會發生什麼事，世界會如何，然後計畫若是如期舉行，我們要試著將團隊整合起來，這就是我們能做的事。」

NBA目前也因新冠肺炎影響全面停賽，勇士球員沒有出現任何疫情症狀，也沒任何球員接受新冠肺炎檢測，不過總管麥爾斯（Bob Myers）提到，有3位球員離開灣區，但沒透露姓名。

柯爾和家人也開車到休季期間位於聖地牙哥的住所，這段意外的休息讓他有充足時間看錄影帶，為今年選秀會做準備。

柯爾提到，過去幾年，他都沒時間好好看這些影片，今年本來也還沒空檔，「所以我試著利用這些時間，來看看在我們選秀名單上的球員。」