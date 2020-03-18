NBA／KD確診新冠肺炎 湖人全隊將驗測

NBA再有球員確診新冠肺炎，籃網隊今天宣布有4名球員染疫，其中兩度獲得總冠軍賽MVP的指標球星杜蘭特（Kevin Durant）主動承認，自己就是確診成員之一，消息震驚籃壇，在NBA停賽前最後一支和籃網交手的湖人隊，都將接受新冠肺炎驗測。

籃網今天宣布4名球員確診新冠肺炎，上周和籃網交手的湖人球員預計明天接受檢測。消息來源透露，「紫金軍團」成員目前都進行14天的自我檢疫，大部分球員都在洛杉磯中，驗測不會是太大問題。

爵士隊戈貝爾（Rudy Gobert）在上周確診新冠肺炎，成為首位NBA確診球員，NBA隨即宣布停賽，之後爵士球星米契爾（Donovan Mitchell）和活塞隊伍德（Christian Wood）的驗測結果也呈陽性。

今天籃網也宣布有4名球員確診，沒有透露姓名，表示只有一名球員有新冠肺炎症狀，目前4人都在醫療機構接受治療；杜蘭特則是主動在《The Athletic》表示，自己就是確診成員之一，但目前感覺很好、沒顯示任何症狀，他並希望每個人好好照顧自己，「我們會一起渡過。」

籃網最近兩周並沒和爵士或活塞交手，球隊在聲明中表示，已聯繫近期和球員有接觸的所有成員，包括對手和相關工作人員等。