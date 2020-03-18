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NBA／杜蘭特確診感染新冠肺炎 中鏢球星最大咖

為防疫沒程序正義？輿論爆炸 報版放不下

NBA／杜蘭特確診感染新冠肺炎 中鏢球星最大咖

中央社 / 紐約17日專電
美國職籃NBA巨星杜蘭特向美媒證實，確診感染新冠肺炎。 法新社
美國職籃NBA巨星杜蘭特向美媒證實，確診感染新冠肺炎。 法新社

美國職籃NBA巨星杜蘭特今天向美媒證實，自己確診感染新冠肺炎，布魯克林籃網隊3名隊友病毒檢測也呈陽性反應。NBA已有7名球員染疫，曾獲單季MVP的杜蘭特是其中最大咖。

杜蘭特（Kevin Durant）向運動新聞網站「運動員」（The Athletic）表示：「每個人都要小心，照顧自己並好好隔離，我們會度過難關的。」

紐約時報報導，NBA至少有7名球員確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）。杜蘭特所屬的籃網隊今天宣布隊上4名球員確診，但未公布身分，僅說4人中僅一人出現症狀。

籃網球團在聲明中表示：「所有球員和籃網隊隨隊人員都被要求隔離，仔細檢視健康狀況，並與隊醫保持密切聯繫。」

聲明指出，籃網隊已通知所有已知曾與染疫球員接觸的人士，包括其他NBA球團。

新冠肺炎疫情在全美蔓延，NBA上週正式淪陷。猶他爵士隊法籍中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）與陣中得分王密契爾（Donovan Mitchell）確診後，底特律活塞隊前鋒伍德（Christian Wood）也確定感染新冠肺炎，成為第3位確診的NBA球員。

31歲的杜蘭特曾在2013-14年賽季獲選年度最有價值球員（MVP），生涯10度入選明星賽、4度拿下得分王、2度隨金州勇士隊拿下總冠軍。

杜蘭特去年7月從勇士轉戰籃網隊，與籃網簽下4年1.64億美元肥約。但他當年季後賽期間右腳阿基里斯腱斷裂，復健期長達一年，2019-20賽季展開以來都未披掛上陣。

籃網 杜蘭特 NBA

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