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NBA／威廉森之後 鵜鶘老闆為當地創救助基金

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
紐澳良鵜鶘隊和NFL紐奧良聖徒隊老闆蓋兒。 美聯社
紐澳良鵜鶘隊和NFL紐奧良聖徒隊老闆蓋兒。 美聯社

鵜鶘隊狀元郎威廉森（Zion Williamson）宣布負擔自家員工未來30天薪資的3天後，紐澳良鵜鶘隊和NFL紐奧良聖徒 （New Orleans Saints）隊老闆蓋兒（Gayle Benson）今日有所動作，以個人名義捐出100萬美元（約台幣3046萬元）成立救助基金會，同時另針對因停賽生計受影響的員工成立救助基金。

威廉森3天前宣布負擔自家球館員工薪資，當時鵜鶘隊僅讚揚威廉森善舉，並未跟進，原因是鵜鶘隊只是場館的租借者，非擁有者，並表示當需要援助出現不會僅限於此地。當時此聲明引發議論，今日鵜鶘隊老闆公布計畫，盼讓紐澳良當地更多受影響勞工受惠。

其中10萬已分配給紐奧良當地商業公會作為救助基金，援助時薪勞工。蓋兒在聲明中表示，自從聯盟宣布停賽球團就著手研擬補助方案，「我們深信最有影響力的作法，是幫助到最需要救助的社群，我們希望能盡綿薄之力，回饋社區。」至於鵜鶘隊的員工在停賽後，仍會確保原先工作日薪資。

另一方面，波士頓塞爾蒂克隊也將支付比賽日員工薪資，直到例行賽結束，包括所有比賽日表演者、休息室工作人員、球僮、記錄員以及數據人員。

鵜鶘 威廉森 塞爾蒂克

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