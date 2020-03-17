NBA／聯盟尋求場館到8月 轉播至少70場

因應新冠肺炎（COVID-19），NBA至少停賽3個月可能6月中旬復賽，在賽期預計將延後到8月，聯盟目前研擬在各球隊主場以外場館進行，包括發展聯盟球場等，但場館前提是必須可容納轉播單位，轉播至少70場以避免退款。

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）在個人播客（Podcast）提到，目前聯盟尋求復賽球館首要考量就是轉播，「若最終決定是閉門打，無論是地區轉播或者全國轉播，讓剩餘例行賽、季後賽能如期轉播是其中考量。」

沃納羅斯基表示，聯盟目前也傾向不在各隊自家主場比賽，如史坦波中心（Staples Center）、巴克萊中心（Barclays Center）等，「他們正朝尋找練習場館或者發展聯盟場館舉辦，且至少要能容納轉播單位。」

至於為何電視轉播為優先考量，《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，70場是關鍵數字，主要是官方承諾至少地區體育頻道70場轉播，否則將退款給地方轉播單位。