快訊

我國南部大學男大生確診新冠肺炎 曾與同學校外聚餐

土耳其旅遊團再添4例 15人團已9人染新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／聯盟尋求場館到8月 轉播至少70場

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
聯盟尋求場館到8月。 路透
聯盟尋求場館到8月。 路透

因應新冠肺炎（COVID-19），NBA至少停賽3個月可能6月中旬復賽，在賽期預計將延後到8月，聯盟目前研擬在各球隊主場以外場館進行，包括發展聯盟球場等，但場館前提是必須可容納轉播單位，轉播至少70場以避免退款。

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）在個人播客（Podcast）提到，目前聯盟尋求復賽球館首要考量就是轉播，「若最終決定是閉門打，無論是地區轉播或者全國轉播，讓剩餘例行賽、季後賽能如期轉播是其中考量。」

沃納羅斯基表示，聯盟目前也傾向不在各隊自家主場比賽，如史坦波中心（Staples Center）、巴克萊中心（Barclays Center）等，「他們正朝尋找練習場館或者發展聯盟場館舉辦，且至少要能容納轉播單位。」

至於為何電視轉播為優先考量，《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，70場是關鍵數字，主要是官方承諾至少地區體育頻道70場轉播，否則將退款給地方轉播單位。

羅斯 NBA

延伸閱讀

NBA／KD趁賽季推遲復出？ 經紀人：這很不切實際

NBA／若賽季被迫取消 估轉播單位恐損失近7億美元

新冠肺炎衝擊 發展聯盟恐本季直接腰斬

湖人、快艇成立基金 援助史坦波中心時薪員工

相關新聞

湖人本季大變身 成功的DNA是什麼？

湖人上季37勝45敗勝率4成51，西區第10無緣季後賽。湖人今年49勝14敗，勝率7成78，西區第一聯盟第二，僅次於公鹿53勝12敗勝率8成15。上季如果不是詹姆斯因傷停賽18場+1場輪休，湖人在12

NBA／停賽沒事幹 詹皇徵酒友、莫蘭特在家穿球衣

NBA受新冠肺炎影響停賽，何時復賽還看不到確切時間表，老鷹隊球星楊恩（Trae Young）大喊無聊，湖人隊指標「小皇帝...

NBA／對戈貝爾發怒過 米契爾：已氣消

爵士隊球星米契爾（Donovan Mitchell）是NBA第二位確診新冠肺炎的球員，他最近受訪報告近況表示自己沒出現相...

NBA／疫情停賽 考佛：不確定性高過9年前封館

NBA因新冠肺炎衝擊暫停所有賽程，讓公鹿隊射手考佛（Kyle Korver）回想起9年前聯盟「封館」的狀態，當時他還是公...

NBA／若賽季被迫取消 估轉播單位恐損失近7億美元

根據《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，目前陷入全面停擺的NBA重新復賽最快可能要等到6月中旬，聯盟總裁席佛（Adam Silver）日前也坦承，本賽季全數取消恐怕

NBA／新冠肺炎衝擊 發展聯盟恐直接取消

NBA已因新冠肺炎停賽，《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）和安卓（Malika An...

NBA／德拉基奇習慣替補角色 傳熱火有意續約一年

根據《邁阿密先驅報》的報導，德拉基奇（Goran Dragic）在接受採訪時談到他在這個賽季的角色轉變。 在加入熱火的前3個賽季，德拉基奇都是不動先發，即便上季受到傷勢影響，德拉基奇出賽36場也

NBA／聯盟尋求場館到8月 轉播至少70場

因應新冠肺炎（COVID-19），NBA至少停賽3個月可能6月中旬復賽，在賽期預計將延後到8月，聯盟目前研擬在各球隊主場...

NBA／陷泥濘求救老隊友 諾維茨基：是在測試新車輪胎

儘管跟諾維茨基（Dirk Nowitzki）只在獨行俠當了1季多隊友，不過威廉斯（Deron Williams）退休後定居達拉斯當地，並經營綜合格鬥訓練館有成，顯然也跟諾維茨基持續維繫交情。 威

NBA／前球員東瀛討生活 日本職籃倉促復賽惹爭議

日本職籃B聯盟先前因新冠肺炎衝擊，從2月17號開始一路停賽至今，直到上周末才終於以關門比賽方式重啟，但如此作為也引發爭議。 由於新冠肺炎疫情尚未解除，不但發生部份球員拒絕出賽，其中幾場賽事還因為

NBA／球員遇停賽瘋抖音 安戴托昆波秀與女友互換穿搭

新冠肺炎疫情衝擊NBA導致全面停擺，不過球星依然透過社群媒體與球迷保持互動，其中很多人也都紛紛加入使用抖音行列。 像是詹姆斯（LeBron James）、亞歷山大（Shai Gilgeous-A

NBA／違反自主居家隔離規定 暴龍長人公開表達歉意

根據多倫多當地媒體收到民眾投訴，由於在3月10號曾與爆出聯盟新冠肺炎首例確診的爵士交手，暴龍全隊儘管之後檢驗結果為全陰性，但還是需要進行自主居家隔離，但長人布徹（Chris Boucher）卻被拍到外

熱門新聞

NBA／對戈貝爾發怒過 米契爾：已氣消

NBA／沒球打看自己精華 柯瑞自爆：一天看兩次

中職／王維中讓獅隊6上6下 吳桀睿滿貫砲屠猿

湖人本季大變身 成功的DNA是什麼？

NBA／憶柯瑞A流確診前 柯爾很擔心是新冠肺炎

NBA／停賽沒事幹 詹皇徵酒友、莫蘭特在家穿球衣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。