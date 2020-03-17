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NBA／疫情停賽 考佛：不確定性高過9年前封館

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
公鹿隊射手考佛比較疫情停賽與當年因勞資協議破局造成封館的不同之處。 美聯社
公鹿隊射手考佛比較疫情停賽與當年因勞資協議破局造成封館的不同之處。 美聯社

NBA因新冠肺炎衝擊暫停所有賽程，讓公鹿隊射手考佛（Kyle Korver）回想起9年前聯盟「封館」的狀態，當時他還是公牛隊成員，並在封館期間成為人夫。

「NBA的時程對婚姻有很大挑戰，當有段時間不用四處征戰，我們希望好好利用。」考佛接受電話訪問時憶起9年前的往事。

當時NBA因勞資無法達成協議，從美國時間7月1日開始封館，球員無法使用球隊各項資源，包括運動防護和球館等，只能自己找地方訓練，考佛就從芝加哥轉到聖塔芭芭拉。

「我很認真訓練，壓力也很大，還得了疝氣。」考佛回憶說，當時不會知道自己訓練是否足夠、是否準備妥當，也不知道球季何時會展開，「我試著利用這些時間，但這又不像假期，你必須隨時準備好以防萬一。」

那次在NBA史上第二次的封館於當年底看到曙光，勞資雙方在11月26日達成協議，12月中開始季前訓練營，公牛也在耶誕節迎接賽季首戰，但例行賽也因此縮水，從82場減少成66場，讓考佛在9年後以「愚笨」形容那次的封館。

如今考佛已非公牛成員，所屬公鹿在本季打出53勝12敗的聯盟最佳戰績，但受新冠肺炎影響而暫停比賽，即將在美國時間17日迎接39歲生日的考佛，只能在家和親人慶祝。

「會怎麼發展，沒人知道，這比封館那年的不確定性更大，這是從未發生過的情形。」考佛表示，到底是例行賽復賽，或是直接進入季後賽，沒有人知道，這和9年前從季前訓練營開啟賽季的狀況完全不同，打亂大家所有計畫，「這絕對不是大家所樂見，我們團隊的狀況正好，在我們腦海，明星賽周之後，我們就在討論要更專注，我們願望就是奪冠，如今一切歸零，我們甚至不允許以團體方式進到球場，這也增加了不確定性。」

NBA 公牛 公鹿

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