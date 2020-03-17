NBA／疫情停賽 考佛：不確定性高過9年前封館

NBA因新冠肺炎衝擊暫停所有賽程，讓公鹿隊射手考佛（Kyle Korver）回想起9年前聯盟「封館」的狀態，當時他還是公牛隊成員，並在封館期間成為人夫。

「NBA的時程對婚姻有很大挑戰，當有段時間不用四處征戰，我們希望好好利用。」考佛接受電話訪問時憶起9年前的往事。

當時NBA因勞資無法達成協議，從美國時間7月1日開始封館，球員無法使用球隊各項資源，包括運動防護和球館等，只能自己找地方訓練，考佛就從芝加哥轉到聖塔芭芭拉。

「我很認真訓練，壓力也很大，還得了疝氣。」考佛回憶說，當時不會知道自己訓練是否足夠、是否準備妥當，也不知道球季何時會展開，「我試著利用這些時間，但這又不像假期，你必須隨時準備好以防萬一。」

那次在NBA史上第二次的封館於當年底看到曙光，勞資雙方在11月26日達成協議，12月中開始季前訓練營，公牛也在耶誕節迎接賽季首戰，但例行賽也因此縮水，從82場減少成66場，讓考佛在9年後以「愚笨」形容那次的封館。

如今考佛已非公牛成員，所屬公鹿在本季打出53勝12敗的聯盟最佳戰績，但受新冠肺炎影響而暫停比賽，即將在美國時間17日迎接39歲生日的考佛，只能在家和親人慶祝。

「會怎麼發展，沒人知道，這比封館那年的不確定性更大，這是從未發生過的情形。」考佛表示，到底是例行賽復賽，或是直接進入季後賽，沒有人知道，這和9年前從季前訓練營開啟賽季的狀況完全不同，打亂大家所有計畫，「這絕對不是大家所樂見，我們團隊的狀況正好，在我們腦海，明星賽周之後，我們就在討論要更專注，我們願望就是奪冠，如今一切歸零，我們甚至不允許以團體方式進到球場，這也增加了不確定性。」