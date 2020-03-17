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NBA／季賽喊卡詹皇徵酒友 莫蘭特在家穿球衣

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
賽季停擺沒事做，湖人隊指標「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）在推特上徵求小酌幾杯的夥伴。 法新社
賽季停擺沒事做，湖人隊指標「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）在推特上徵求小酌幾杯的夥伴。 法新社

NBA受新冠肺炎影響停賽，何時復賽還看不到確切時間表，老鷹隊球星楊恩（Trae Young）大喊無聊，湖人隊指標「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）則徵求小酌幾杯的夥伴，灰熊隊新秀莫蘭特（Ja Morant）更是在家裡穿上球衣，表達想念球季的心情。

3月對NBA球員來說，代表著生活被比賽、訓練、移動和治療塞滿，今年因新冠肺炎衝擊，賽事在上周緊急喊卡，目前還有3位球員確診，聯盟也公告要求球隊暫停團隊訓練，避免群聚感染可能。

生活頓失重心，球員只能自己找方式打發時間，楊恩在社群平台留下一句「無聊（Bored）」引發許多共鳴，溜馬隊的社群小編還在下面留言，揪楊恩加入NBA電玩遊戲的線上對戰行列。

暴龍球星伊巴卡（Serge Ibaka）在居家期間拍起影片，昨天先分享在家訓練的情形，今天再發布另一支在廚房洗碗、整理餐具的影片，化身居家好男人，同時呼籲大家盡量待在家裡。

湖人當家球星詹姆斯則發文，需要個酒伴，最後還附上兩手一攤的表情符號，無奈心情顯而易見。

塞爾蒂克隊的長人佛爾（Tacko Fall）也像其他球員一樣頓失重心，他上傳一段在房間的跳舞影片，還特別註解要大家別擔心他，「我只是太無聊了。」

年度最佳新秀熱門人選莫蘭特的舉動更直接，他直接穿上所屬的灰熊球衣，表達想趕快回到球場的心情。

楊恩 NBA 詹姆斯

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