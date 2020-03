NBA／季賽喊卡詹皇徵酒友 莫蘭特在家穿球衣

NBA受新冠肺炎影響停賽,何時復賽還看不到確切時間表,老鷹隊球星楊恩(Trae Young)大喊無聊,湖人隊指標「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)則徵求小酌幾杯的夥伴,灰熊隊新秀莫蘭特(Ja Morant)更是在家裡穿上球衣,表達想念球季的心情。

3月對NBA球員來說,代表著生活被比賽、訓練、移動和治療塞滿,今年因新冠肺炎衝擊,賽事在上周緊急喊卡,目前還有3位球員確診,聯盟也公告要求球隊暫停團隊訓練,避免群聚感染可能。

生活頓失重心,球員只能自己找方式打發時間,楊恩在社群平台留下一句「無聊(Bored)」引發許多共鳴,溜馬隊的社群小編還在下面留言,揪楊恩加入NBA電玩遊戲的線上對戰行列。

What I’m doing to keep my shot right while I’m at the Crib....🤣😷 #InHouseChallenge pic.twitter.com/h7N7J74S6D

暴龍球星伊巴卡(Serge Ibaka)在居家期間拍起影片,昨天先分享在家訓練的情形,今天再發布另一支在廚房洗碗、整理餐具的影片,化身居家好男人,同時呼籲大家盡量待在家裡。

Who said NBA players can’t do chores at home? Well now I have to anyway! Stay safe and stay at home everyone! #quarantine #keepingmyselfbusy pic.twitter.com/yJFzh0Y2xt