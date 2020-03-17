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NBA／新冠肺炎衝擊 發展聯盟恐直接取消
NBA已因新冠肺炎停賽，《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）和安卓（Malika Andrews）今天報導，發展聯盟可能直接取消本季賽事。
根據消息來源透露，發展聯盟的隊伍先被告知留在所屬的城市，等待最新消息，不過聯盟雖還沒發布發展聯盟正式取消的消息，但球隊都相信，本季賽程已經結束。
發展聯盟共有28支球隊，例行賽原本是3月底結束，4月開始季後賽，但美國時間上周三已因新冠肺炎暫停，不過球員在停賽第一周的周末就已接到消息，他們仍能獲得全部的基本薪資。
美國疾病控制中心已指出，新冠肺炎容易在人群中傳播，且有些病患並沒有新冠肺炎症狀，美國檢測途徑也有限，人民可能在全然不知下就感染肺炎，商務客機上的乘客，包括球員和教練也可能在飛行途中染疫。
發展聯盟球隊移動多是使用商務客機，球隊營運也所費不貲，在疫情愈演愈烈狀態下，對NBA母隊造成財務壓力，NBA老闆本季肯定要承受重大財物損失，發展聯盟復賽難度更高。
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