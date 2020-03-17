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NBA／對戈貝爾怒過 米契爾：已氣消

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

爵士隊球星米契爾（Donovan Mitchell）是NBA第二位確診新冠肺炎的球員，他最近受訪報告近況表示自己沒出現相關症狀，也透露最初對第一位確診的隊友戈貝爾（Rudy Gobert）感到生氣，但現在已氣消。

23歲的米契爾接受《早安美國》訪問時表示，目前感覺很好，且最近都沒出現症狀，但這卻也是新冠肺炎最可怕的地方，「我沒症狀，如果大眾不知道我生病，我走在街上，你也不會知道，這就是這病毒最恐怖的地方，你看起來可能很好，沒事。」

戈貝爾是最早確診新冠肺炎的NBA球員，他確診後爵士所有球員都接受檢疫，NBA也因此延賽；戈貝爾確診前輕忽新冠肺炎的態度，像是受訪時觸碰每個麥克風，受到許多批評，《ESPN》還報導，戈貝爾在休息室也有觸碰隊友以及隊友的物品。

米契爾承認，自己也曾生氣戈貝爾的行為，「老實說，我花了一段時間才氣消。」且他也看了戈貝爾的說法，很高興兩人身體都沒什麼狀況。

新冠肺炎不只衝擊全球體壇，對民生、經濟都造成極大影響，米契爾也加入捐助行列，爵士宣布米契爾將捐助鹽湖城的花崗岩校區學童，確保每天最多10040名學童部會因學校停課而餓肚子。

米契爾表示，鹽湖城這區有許多弱勢兒童，他希望能幫助這些家境有困難的家庭，「這對他們是很可怕的感覺，我相望卻他們都安排妥當。」

爵士 NBA Donovan Mitchell

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