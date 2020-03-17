湖人本季大變身 成功的DNA是什麼？

湖人上季37勝45敗勝率4成51，西區第10無緣季後賽。湖人今年49勝14敗，勝率7成78，西區第一聯盟第二，僅次於公鹿53勝12敗勝率8成15。上季如果不是詹姆斯因傷停賽18場+1場輪休，湖人在12月25日聖誕節前戰績已經爬上西區第四，如果詹姆斯沒有意外傷停19場，湖人不會掉出西區季後賽八強。

湖人今年從開季戰績就一直保持穩定，一路高居西區第一，儘管例行賽面對快艇、公鹿吞下三連敗，但3月12日NBA因新冠肺炎疫情擴散宣布「無限期停賽」前，湖人五天內連續打敗另外兩爭冠最熱門公鹿、快艇，證明自己不是欺弱怕強紙老虎。

湖人近來曾連敗公鹿、快艇兩支熱門奪冠球隊，在西區穩佔第一，領先第二名的快艇有5.5場勝差。 美聯社

湖人今年球季大蛻變，從西區第10一躍西區第一，詹姆斯健康，明星長人戴維斯加盟，佛蓋爾執掌湖人兵符，改善湖人攻防效率，凝聚團隊合作，湖人成功蛻變成為爭冠三大熱門球隊之一DNA是什麼？

答案是：信任

因為信任建立良好球隊文化，形成「快樂籃球」無私氛圍。湖人團隊信任詹姆斯，信任佛蓋爾，信任防守帶來的贏球效果，湖人從上到下彼此信任，因為信任建立更完美團隊默契和快樂，從休息室和諧+團結，攻防一體，領袖核心堅定帶來的化學變化，成就湖人「快樂籃球」。

湖人總教練佛蓋爾(左)深獲球員信任，比起前兩任總教練華頓、史考特真是不可同日而語。 美聯社

一直被視為亂源之一的湖人替補控球朗多，不再是過去人們心目中那個「可能破壞球隊文化」分子。朗多不管打替補、先發，上場時間多少，他沒有抱怨，34歲朗多努力累積自己能量，從板凳起來為湖人提供各種需要元素。

戴維斯不是來湖人搶當老大，他享受自己在湖人定位，享受贏球，與詹姆斯合作無間，戴維斯在詹姆斯協助下一場一場學習如何凝聚團隊，如何帶領球隊贏球，如何建立贏球文化。

不要忘記朗多(左)和戴維斯(右)在鵜鶘時可是讓球隊頭痛萬分的人物，但兩人本季在湖人完全不一樣了，只見努力、沒有抱怨！ 歐新社資料照片

佛蓋爾尊重詹姆斯，尊重戴維斯，並且為湖人注入防守基因，重新定位每一個角色球員，他成功整合湖人團隊，打出聯盟防守效率第三，進攻效率第四，投籃命中率聯盟第一，對手三分球命中率聯盟第四低防守強度。

湖人團隊合作、攻防效率和球員輪換定位，都跟上季詹姆斯加盟第一季完全不同。湖人今年比賽只要專注打好防守，前三節比分領先，湖人全部贏球。這種改變不是靠運氣，不是某個球星領導能力，而是湖人球隊文化，凝聚出「快樂籃球」帶來的信任和成果。

塞爾蒂克過去兩季累積驚人天賦和陣容深度，最終為何失敗？因為年輕球員個個搶出頭，核心球星厄文壓不住陣腳，教練史蒂文斯和總管安吉又解決不了球員爭功攬權搶出頭的內亂，塞爾蒂克被迫只能在去年夏天局部重整，厄文離開，後衛洛齊爾出走。塞爾蒂克沒有建立好的球隊文化和彼此信任，厄文、史蒂文斯都沒有做好領袖角色，球隊四分五裂。

塞爾蒂克雖然有泰托姆(中)等超級好手，但沒有合格的球隊領袖，大家都想當老大，無法像湖人這樣快速變身。 歐新社資料照片

湖人除了兩大球星詹姆斯、戴維斯，其他角色球員都能甘於自己角色，為團隊貢獻所有，不計代價，這分信任和快樂基因，成就湖人今年完全不同團隊。

湖人的成功不是一個人的功勞，而是一支球隊和團隊文化、球星魅力的整合。不管NBA今年球季會不會延後開打，湖人今年展現出來的成功和快樂籃球都將是今年球季最完美典範。