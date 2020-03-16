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NBA／球員可有條件離開主場城市 丁威迪對薪資透露憂心

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
丁威迪。 法新社
丁威迪。 法新社

聯盟今日向各隊送出備忘錄，基於復賽日期未定，允許球員有條件離開所屬球隊城市，並持續無限期禁止球隊集訓。儘管此舉被視為德政，不過籃網後衛丁威迪Spencer Dinwiddie）也透露疑慮，認為薪資有可能也因此受影響。

由於新冠肺炎疫情並未趨緩，目前有多支球隊都做好停賽將自30天延長至6月中旬復賽的心理準備，聯盟今也針對球員提出彈性措施，允許球員可離開所屬球隊城市，但並不包括自我隔離中球員。

丁威迪則認為，此規定是喜憂參半，他在推特寫道，「我知道你們都認為這不賴，但如果他們沒辦法控制我們的去處，那麼也有可能無法控制我們的薪資。」

不過事實上，聯盟主要仍是建議球員持續待在所屬球隊城市，但可有條件離開。而若是正處於自我隔離狀態的球員，則必須持續自我隔離，直到獲得專業醫療獲准為止。

由於歐洲等疫情爆發，美國政府已對歐陸提出30天禁航令，為避免境外移入病例，球員不得離開北美以外地區，且離開所有球隊城市球員，仍得按時通報球隊行蹤。

丁威迪 籃網 Spencer Dinwiddie

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