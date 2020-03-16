NBA／沒球打看自己精華 柯瑞自爆：一天看兩次

NBA受新冠肺炎衝擊暫停，少了舞台的眾球星格外思念能場上揮汗的時光，左手骨折剛復出就遇延賽的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）就透露，現在每天都會看自己精華。

NBA上周開始停賽，聯盟主席席佛（Adam Silver）表示，停賽日期至少會30天，且為控制疫情，聯盟也宣布無限期禁止球隊訓練，球員只可單獨到球場練習，避免有群聚感染的可能。

衝擊一波波，球員只能自己找方式打發時間，籃網隊後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）在推特上發文問，在這段沒球可打的時間，是否有NBA球員會到影音平台看自己的精華影片，意外「吊」到聯盟看板球星。

柯瑞在下面回覆說：「一天至少兩次。」

就連第二名確診新冠肺炎的米契爾（Donovan Mitchell）也是連言者之一，他回說：「從菜鳥年看到今年。」

在米契爾確診前，他的爵士隊隊友戈貝爾（Rudy Gobert）成首位確診的NBA球員，之後活塞隊伍德（Christian Wood）新冠肺炎檢測也呈現陽性。