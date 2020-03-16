NBA／防群聚感染 聯盟宣布無限期禁止團體訓練

NBA在傳出有球員確診新冠肺炎後宣布無限期停賽，今天《ESPN》又透露，為了避免群聚感染，NBA宣布無限期禁止球隊訓練，但球員依舊可以單獨到球場練習，此禁令將到何時解除還待定。

在NBA全面停賽後，主席席佛（Adam Silver）就表示將至少停賽30天，今天又因美國疾病管制中心（CDC）發出公告，為了控制新冠肺炎疫情繼續擴張，建議接下來八周聚集50人以上的活動取消或延期，NBA復賽恐要延到六月中旬後。

今天《ESPN》記者邦普斯（Tim Bontemps）報導，NBA決定無限期延長球隊團體訓練禁令，球員只能單獨到球館練習，聯盟並建議各隊針對進入球館的人員進行體溫檢測；原本禁止團練命令只到周一，現在則是無限期延長。

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）也透露聯盟已通知30支球隊，允許球員在特定條件下離開所屬球隊城市，球員必須要經過球隊同意才可行，還有消息指出，若球員被允許離開，也必須要提供個人行蹤、住處，且必須保持隔離狀態。