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NBA／考慮海外發展？湯瑪斯：需要一支想要你的球隊

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導

「小刺客」湯瑪斯（Isaiah Thomas）本季季中被巫師隊交易到快艇隊，隨即遭到裁掉，陷入「失業人生」中，今天他在推特上回應網友提問，對自己的下一步，他説：「需要的是一支想要你的球隊。」

湯瑪斯在塞爾蒂克隊打出身價，卻陷入傷勢困擾，後來輾轉來到巫師希望能夠東山再起，本季身披巫師戰袍出賽40場，其中37場先發，場均上場時間23.1分鐘，可繳出12.2分、1.7籃板、3.7助攻，不過在季中被送往快艇，隨即遭到裁掉，目前仍是自由身。

苦等一陣子新東家都沒有下文，也讓湯瑪斯曾發文喊：「我只是想要打球啊！」

有網友提問，若是在NBA沒有打球機會，會不會選擇去海外發展，湯瑪斯也做出回應，「為什麼會沒有球隊要我呢？本季我出賽了40場，卻被交易到一個不需要我的球隊，所需要的只是『一支』想要你的球隊，僅此而已，我相信我很快就會回來的。」

湯瑪斯 巫師 快艇

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