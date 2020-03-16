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NBA／疾管中心提新建議 沃神：復賽恐延至六月

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
湖人主場貼出停賽公告。 路透
湖人主場貼出停賽公告。 路透

日前NBA傳出有球員感染新冠肺炎後，聯盟隨即宣布全面停賽，主席席佛（Adam Silver）就表示將至少停賽30天，不過隨著疫情持續在全美蔓延，《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）透露，不少球團老闆與高層認為最好的情況就是在六月中旬後採取閉門方式復賽。

今天美國疾病管制中心（CDC）發出公告，為了控制新冠肺炎疫情繼續擴張，建議接下來八周聚集50人以上的活動取消或延期，而按照美國疾病管制中心建議，現在起算滿八周為美國時間5月10日，這也已經超過當初席佛初估的停賽30天的時間。

沃納羅斯基就透露，不少球團老闆與高層認為目前最好的復賽時間點是在六月中旬，且是採取閉門方式進行，賽季大約可以在八月時打完，聯盟也持續在尋找適合的場地進行比賽。

羅斯 NBA

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