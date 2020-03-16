快訊

MLB／基特老闆宣布就地解散 馬林魚成首支停工球隊

好萊塢又一人中鏢！ 「007龐德女郎」確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／黃蜂全隊伸出援手 為自家員工成立基金會

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
黃蜂主場空蕩蕩。 路透
黃蜂主場空蕩蕩。 路透

NBA傳出首例球員感染新冠肺炎後，立即宣布無限期停賽，這也讓不少球館工作人員面臨經濟來源斷炊的情況，因此不少球員、球團紛紛自掏腰包，幫助自家員工度過難關，今天黃蜂隊也宣布為旗下兼職員工成立基金會，以保障他們的日常生活。

日前騎士明星球員勒夫（Kevin Love）、公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與活塞隊葛里芬（Blake Griffin）都捐出10萬美元幫助自家員工度過難關，鵜鶘隊「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）也表示將負擔自家員工未來30天的薪水。

勇士隊球團、教練團及球員合力捐出100萬美元幫助大通中心工作人員，今天黃蜂也發表聲明，將為旗下兼職人員成立基金會，在NBA和發展聯盟停賽期間提供補償金給那些臨時員工們，補償金的金額為賽季至結束時臨時員工應有的薪水。

基金會也會給那些在球館工作的兼職員工提供幫助直到3月結束，同時兼職員工也會按照原賽季時間表獲得補償金。黃蜂表示，這個基金會將會援助超過500位黃蜂隊兼職員工。

相較於其他球員以個人名義捐款，黃蜂球員此次選擇以集體名義為球隊成立的基金會捐款，且每位球員所捐出的金額數字將不會公開，因為他們希望避免讓外界認為彼此有競爭關係。

黃蜂 NBA 勇士

延伸閱讀

NBA／活塞新星伍德 新冠確診

NBA／籃球場上穿防護衣鬥牛 球星貼影片球迷不買單

為戈貝爾緩頰 格林：可能發生在任何人身上

賽事停擺不鬆懈 詹姆斯帶兒子進行訓練

相關新聞

NBA／反省自身錄影片報平安 戈貝爾：要重視疫情

爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）日前確診感染新冠肺炎，成為NBA第一例染疫的球員，目前正在接受治療的他繼昨天發...

NBA／疾管中心提新建議 沃神：復賽恐延至六月

日前NBA傳出有球員感染新冠肺炎後，聯盟隨即宣布全面停賽，主席席佛（Adam Silver）就表示將至少停賽30天，不過...

NBA／黃蜂全隊伸出援手 為自家員工成立基金會

NBA傳出首例球員感染新冠肺炎後，立即宣布無限期停賽，這也讓不少球館工作人員面臨經濟來源斷炊的情況，因此不少球員、球團紛...

NBA／活塞新星伍德 新冠確診

繼爵士隊戈貝爾、米契爾後，活塞隊前鋒伍德成為ＮＢＡ新冠肺炎確診第三例。活塞正好是近期與爵士交手過的五隊之一，活塞也證實消...

NBA／籃球場上穿防護衣鬥牛 球星貼影片球迷不買單

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，連體壇也遭殃。美國職籃（NBA）日前爆出猶他爵士隊的中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診染病，導致官方決定暫停賽季，並且無限期延賽，震驚全世界。雖然球季暫停，但仍然有人手癢想打球，波士頓塞爾蒂克中鋒康特（Enes Kanter）貼出一段影片，只見兩個人在戶外籃球場上鬥牛，有趣的是他們穿著全套的防護衣在打球，影片曝光後引來兩極評價。

NBA／休兵時期仍持續苦練 鮑爾賽季表現獲肯定

根據NBA頒發的備忘錄，在肺炎疫情自我隔離期間，球員只能進行一對一的訓練，每位球員使用訓練場館的時間必須錯開。 鵜鶘後衛鮑爾（Lonzo Ball）今天在IG上傳了一張自己訓練過後冰敷膝蓋的影片

NBA／為戈貝爾緩頰 格林：可能發生在任何人身上

爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）感染新冠肺炎，打響全美疫情警鐘，也讓NBA例行賽全面停擺，他輕忽疫情舉動也遭外...

NBA／賽事停擺不鬆懈 詹姆斯帶兒子進行訓練

儘管賽季停擺，但詹姆斯（LeBron James）的訓練是沒有假期的。 詹姆斯今天放上一段影片，影片裡面他帶著兩位兒子來到湖人隊的訓練場館，在進行個人訓練的同時，「詹爸」也不忘提點兒子。

NBA／肺炎資訊知道越多 柯爾：自己像笨蛋

新冠肺炎持續衝擊全球，勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）也從習醫的兒子身上得到許多資訊，知道愈多讓他自評「像個笨蛋」...

NBA／安戴托昆波感嘆停賽無球可打 米道頓捐10萬美元

NBA因應肺炎疫情宣佈無限期停賽，這讓原本行程繁忙的球員突然空出許多時間，除了自主訓練之餘，很多球員都紛紛想辦法利用各種方式自娛娛人打發時間。 密爾瓦基公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis A

NBA／錄製影片籲抗疫 歐拉迪波：勤洗手齊心度難關

肺炎疫情的延燒導致全球各大賽事陸續陷入停擺狀態，許多球員也利用各自的攻重影響力，透過各種媒介呼籲民眾積極投入防疫工作，攜手度過這段艱困的時期。 溜馬球星歐拉迪波（Victor Oladipo）近

NBA／湖人、快艇成立基金 援助史坦波中心時薪員工

NBA受到肺炎疫情的影響進入無限期休館，很多球場員工也面臨到生計問題。今天洛杉磯湖人、洛杉磯快艇、洛杉磯國王（NHL）和史坦波中心（Staples Center）聯合發表聲明，成立一項救助基金，以彌補

熱門新聞

全英羽賽／戴資穎寧被罰錢 堅持防疫不全不受訪

全英羽賽／戴資穎甜蜜復仇 奪冠返球后

NBA／賽事停擺不鬆懈 詹姆斯帶兒子進行訓練

NBA／肺炎資訊知道越多 柯爾：自己像笨蛋

MLB／水手先發投手亂了套 陳偉殷是第8人選

NBA／打電動打發時間 米契爾：迫不及待想重返球場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。