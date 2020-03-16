NBA／黃蜂全隊伸出援手 為自家員工成立基金會

NBA傳出首例球員感染新冠肺炎後，立即宣布無限期停賽，這也讓不少球館工作人員面臨經濟來源斷炊的情況，因此不少球員、球團紛紛自掏腰包，幫助自家員工度過難關，今天黃蜂隊也宣布為旗下兼職員工成立基金會，以保障他們的日常生活。

日前騎士明星球員勒夫（Kevin Love）、公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與活塞隊葛里芬（Blake Griffin）都捐出10萬美元幫助自家員工度過難關，鵜鶘隊「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）也表示將負擔自家員工未來30天的薪水。

勇士隊球團、教練團及球員合力捐出100萬美元幫助大通中心工作人員，今天黃蜂也發表聲明，將為旗下兼職人員成立基金會，在NBA和發展聯盟停賽期間提供補償金給那些臨時員工們，補償金的金額為賽季至結束時臨時員工應有的薪水。

基金會也會給那些在球館工作的兼職員工提供幫助直到3月結束，同時兼職員工也會按照原賽季時間表獲得補償金。黃蜂表示，這個基金會將會援助超過500位黃蜂隊兼職員工。

相較於其他球員以個人名義捐款，黃蜂球員此次選擇以集體名義為球隊成立的基金會捐款，且每位球員所捐出的金額數字將不會公開，因為他們希望避免讓外界認為彼此有競爭關係。