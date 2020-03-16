NBA／反省自身錄影片報平安 戈貝爾：要重視疫情

爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）日前確診感染新冠肺炎，成為NBA第一例染疫的球員，目前正在接受治療的他繼昨天發表聲明捐款後，今天他又透過影片向外界報平安，同時他也以自身經歷向外界呼籲要重視這次疫情，也要勤洗手，盡可能不要觸碰臉、鼻和眼。

戈貝爾成為聯盟首例確診新冠肺炎的球員，接著他的隊友米契爾（Donovan Mitchell）、活塞隊伍德（Christian Wood）也相繼傳出確診消息，而NBA也在戈貝爾確診後隨即宣布停賽，目前預計停賽至少30天，之後再視情況決定何時復賽。

目前正在隔離治療的戈貝爾昨天發聲明捐出40萬美元給受疫情影響的相關工作人員，另外捐10萬歐元給母國法國，今天他又錄製一段影片向外界報平安。

戈貝爾說：「嘿，大家好嗎？我是戈貝爾，我只是想告訴大家我最近的情況，首先我想要感謝那些給我支持和正能量的人，這意味著很多。對我而言，我感覺自己的身體在逐漸變好，十分感謝猶他、奧克拉荷馬州的醫療中心以及我身邊所有人的幫助。」

除了向外界更新自身情況外，戈貝爾也希望透過自身經歷向外界呼籲要重視個人衛生安全，「我錄這段影片也是為了提醒大家要勤用肥皂洗手，要小心觸碰你的臉、鼻子和眼睛，也不要和他人有不必要的接觸。」

戈貝爾也為自己日前輕忽疫情舉動、故意觸碰現場收音器材的行為做出反省，「這件事關於保護你自己和身邊的人，我希望當時我會更嚴肅的看待這件事，也希望所有人跟我一起認真看到這件事，請大家照顧好自己並保持安全。」