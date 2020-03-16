NBA／活塞新星伍德 新冠確診

繼爵士隊戈貝爾、米契爾後，活塞隊前鋒伍德成為ＮＢＡ新冠肺炎確診第三例。活塞正好是近期與爵士交手過的五隊之一，活塞也證實消息，表示伍德正接受隔離，球團醫療團隊也將傾力照護。

爵士中鋒戈貝爾在十二日與雷霆隊一役賽前確診新冠肺炎，ＮＢＡ也旋即宣布隔日起全面停賽，目前至少停賽卅天，再視疫情有無趨緩，研擬進一步對策。

伍德曾在八日和爵士交手拿下卅分，且據ＥＳＰＮ報導，該役終場前五分五十一秒，伍德還與戈貝爾出現口角，活塞布朗也在內，而後戈貝爾與布朗領到技術犯規，《運動畫刊》記者克里斯則爆料，伍德在十二日對七六人隊前早上就出現流感症狀。

疫情嚴峻，但同時也能看到人性光輝一面。繼獨行俠、勇士隊後，湖人、快艇隊以及ＮＨＬ國王隊，昨天與史坦波中心共同成立救助基金會。