NBA／為戈貝爾緩頰 格林：可能發生在任何人身上

爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）感染新冠肺炎，打響全美疫情警鐘，也讓NBA例行賽全面停擺，他輕忽疫情舉動也遭外界撻伐。但湖人隊前鋒格林（ Danny Green）今日為他緩頰，表示戈貝爾或許對疫情輕忽，但不認為將NBA停賽歸咎於他。

戈貝爾是NBA新冠肺炎首例後，NBA宣布無限期延賽，目前至少3名球員遭到感染，包括隊友米契爾（Donovan Mitchell）也中鏢。他確診前記者會上故意摸麥克風舉動，不只引來外界撻伐，也導致爵士隊氣氛生變。

正當風向一邊倒批評戈貝爾，格林挺身為他緩頰，表示戈貝爾舉動確實不妥，但不應該成為箭靶，因為疫情爆發是遲早的事，只是誰先中鏢而已。

「他的確應該要更注意，但這並不完全是他的錯。」格林表示，疫情爆發是無可避免的，只不過孰先孰後而已，「NBA傳出首例也是給我們警訊，我不認為他應該被責難，因為這可能發生在任何人身上。」

戈貝爾也在今日宣布將捐出約51萬美元，給受疫情影響的能源方案體育館員工，以及受疫情影響的家庭，以及10萬歐元（約11萬美元）給母國法國。