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NBA／籃球場上穿防護衣鬥牛 球星貼影片球迷不買單
新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，連體壇也遭殃。美國職籃（NBA）日前爆出猶他爵士隊的中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診染病，導致官方決定暫停賽季，並且無限期延賽，震驚全世界。雖然球季暫停，但仍然有人手癢想打球，波士頓塞爾蒂克中鋒康特（Enes Kanter）貼出一段影片，只見兩個人在戶外籃球場上鬥牛，有趣的是他們穿著全套的防護衣在打球，影片曝光後引來兩極評價。
NBA至今已經出現3名球員確診的病例，聯盟停擺球員沒有比賽可打，在如此嚴峻的疫情之下該如何消磨時間或者鍛練球技呢？康特在自己推特上就貼出影片示範，影片中可看到戶外籃球場有兩人正在鬥牛較勁，這兩個人全身都穿著白色防護衣，一人戴著口罩、另一人戴著防毒面具，當其中一人進球後還搞笑的從身上拿出一瓶消毒液噴灑慶祝，畫面相當逗趣。康特還為影片註明寫著「打籃球永遠不停歇（Basketball Never Stops）」。
這名27歲的土耳其球星平常就喜歡在推特上為時事發文，這次影片曝光後引起網友不同意見，有人覺得很有趣，但也有人不以為然，認為在這個防疫時刻拍這種影片，根本就是浪費糟蹋醫療設備，看來這名球星想拍影片幽默大家一下，還是會有球迷不買單。
Basketball Never Stops pic.twitter.com/FujD8twFKZ— Enes Kanter (@EnesKanter) March 14, 2020
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