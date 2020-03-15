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NBA／籃球場上穿防護衣鬥牛 球星貼影片球迷不買單

聯合新聞網 / 綜合報導
波士頓塞爾蒂克中鋒康特在自己推特放上一段在戶外球場鬥牛的影片，只見場上兩人全身都穿著防護衣，但此舉也引來網友的批評。 圖／翻攝自推特
波士頓塞爾蒂克中鋒康特在自己推特放上一段在戶外球場鬥牛的影片，只見場上兩人全身都穿著防護衣，但此舉也引來網友的批評。 圖／翻攝自推特

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，連體壇也遭殃。美國職籃（NBA）日前爆出猶他爵士隊的中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診染病，導致官方決定暫停賽季，並且無限期延賽，震驚全世界。雖然球季暫停，但仍然有人手癢想打球，波士頓塞爾蒂克中鋒康特（Enes Kanter）貼出一段影片，只見兩個人在戶外籃球場上鬥牛，有趣的是他們穿著全套的防護衣在打球，影片曝光後引來兩極評價。

NBA至今已經出現3名球員確診的病例，聯盟停擺球員沒有比賽可打，在如此嚴峻的疫情之下該如何消磨時間或者鍛練球技呢？康特在自己推特上就貼出影片示範，影片中可看到戶外籃球場有兩人正在鬥牛較勁，這兩個人全身都穿著白色防護衣，一人戴著口罩、另一人戴著防毒面具，當其中一人進球後還搞笑的從身上拿出一瓶消毒液噴灑慶祝，畫面相當逗趣。康特還為影片註明寫著「打籃球永遠不停歇（Basketball Never Stops）」。

這名27歲的土耳其球星平常就喜歡在推特上為時事發文，這次影片曝光後引起網友不同意見，有人覺得很有趣，但也有人不以為然，認為在這個防疫時刻拍這種影片，根本就是浪費糟蹋醫療設備，看來這名球星想拍影片幽默大家一下，還是會有球迷不買單。

新冠肺炎 NBA

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