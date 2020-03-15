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NBA／肺炎資訊知道越多 柯爾：自己像笨蛋

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
柯爾。美聯社
柯爾。美聯社

新冠肺炎持續衝擊全球，勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）也從習醫的兒子身上得到許多資訊，知道愈多讓他自評「像個笨蛋」，呼籲各界別輕忽這項擴及全球的災難。

柯爾兒子尼克擁有加州大學公共衛生碩士學位，在學期間「流行病」是所學之一；柯爾透露說，透過兒子讓他得到不少相關資訊，他說：「我們的醫療體系不堪負荷，這會是最可怕的事情，很多訊息愈知道愈心驚膽跳。」

柯爾表示，面對新冠肺炎的心情有些矛盾，「很多可怕的事情，你不希望大家恐慌，另一方面，不該去參加演唱會，但，我憑什麼說這些？我4天前還在一場有大概15000名球迷的比賽執教，所以我感覺自己就像個笨蛋。」

儘管對於新冠肺炎十分忌憚，柯爾對於其他國家的抗疫成果抱持正面態度，他以中國大陸和南韓為例，提到這兩個國家疫情有趨緩形勢，相信疫情狀態正往正確方向前進。

柯爾 勇士 尼克

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