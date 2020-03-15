籃球／大學教頭染新冠肺炎 美校園首例
美國籃球界的新冠肺炎確診者再添一例，克里夫蘭州立大學女籃教練基爾斯邁爾（Chris Kielsmeier）接受新冠肺炎篩檢，結果呈現陽性，成為第一起涉及校園的新冠肺炎案例。
今年才是基爾斯邁爾執掌克里夫蘭州大的第二個賽季，校長桑德斯（Harlan Sands）表示，感謝基爾斯邁爾在一開始感覺不舒服時就居家休息，如此做法有助於學校社區的防疫。
基爾斯邁爾並沒提及何時注意到有新冠肺炎症狀，但表示自己正在康復中，他在聲明中說：「這幾天是很嚴峻的挑戰，我感覺已經愈來愈好，期待能百分百健康回歸。」
在此之前，NBA球星戈貝爾（Rudy Gobert）、米契爾（Donovan Mitchell）和伍德（Christian Wood）都確認感染新冠肺炎，聯盟也即刻宣布停賽。
球隊教練染疫，克里夫蘭州大已宣布，停止所有非必要性的校園活動，所有學生春假結束後也會啟用線上遠距教學，避免群聚感染的可能。
根據《紐約時報》報導，克里夫蘭州大所屬的俄亥俄州已有26起新冠肺炎確診案例，全美已接近2700例。
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