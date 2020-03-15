NBA／伍德染新冠肺炎 外媒曝12日就有類流感症狀

活塞隊伍德（Christian Wood）今天確診新冠肺炎，成為NBA第三位染疫的球員，但根據《運動畫刊》記者克里斯（Chris Mannix）表示，伍德在12日對上76人隊的比賽時就出現類似流感症狀，而他則是在戈貝爾（Rudy Gobert)）確診後立刻接受檢驗並於今天確診。

12日傳出戈貝爾確診的消息後，NBA隨即宣布尚未開打的球賽停賽，而當日活塞與76人的比賽已經開打，當時伍德已有類似流感的症狀出現，但他仍抱病上陣並拿下32分、7籃板、3抄截、2阻攻的成績。

不過就在戈貝爾感染新冠肺炎的消息後，伍德在返回底特律後立刻接受新冠肺炎篩檢，並於今天確診，伍德成為第三位染疫的球員，活塞曾於台灣時間8日與爵士交手，當時伍德對位戈貝爾拿下30分、11籃板。

24歲的伍德本季打出生涯代表作，繳出場均13.1分、6.3籃板，在季中交易截止日後的13場比賽中，伍德場均拿下22.8分和9.9籃板，投籃命中率達5成6、三分球命中率也達4成，儼然成為球隊新「一哥」。

外媒報導，原本多位消息人士透露，有鑒於伍德本季表現出色，有機會在今年夏天的自由市場拿到高達八位數美元的合約，且在交易截止日前塞爾蒂克及火箭隊對他保有高度興趣，但活塞將他視為球隊長期計畫的一份子。