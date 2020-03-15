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NBA／打電動打發時間 米契爾：迫不及待想重返球場
爵士隊後衛米契爾（Donovan Mitchell）成為NBA中第二位感染新冠肺炎的球員，目前正在接受治療的他也透過影片向外界報平安，他表示目前身體感覺良好，希望能早日康復重返最愛的籃球場上。
在隊友戈貝爾（Rudy Gobert）確診新冠肺炎後，NBA緊急宣布停賽，爵士全隊也接受病毒篩檢，米契爾也成為第二位確診感染新冠肺炎的球員。
目前正在隔離治療的米契爾錄製了一段影片向所有支持他的人致謝，他在影片中說：「大家好嗎？我是米契爾，我要說的是非常感謝你們一直以來給我的支持，這對我來說真的意義重大，我現在感覺非常好，所有事情也都在變好中。」
米契爾表示，醫生告訴他必須要與外界隔離，自己也會配合防疫，而他現在能做的事就是整天打電動，藉此消磨時間，「我已經迫不及待想回到球場上，在全世界最好的球迷面前，也就是你們去表演，真的十分想念你們，我會很快回來的。」
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