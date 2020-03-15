NBA／捐1500萬元助人 戈貝爾：表達對受影響者的感激

爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）日前成為NBA首位確診感染新冠肺炎的球員，聯盟也緊急宣布停止賽事，讓各球館員工恐陷入沒收入的危機，不少球員紛紛跳出捐款，助自家員工度過難關，而戈貝爾也在今天宣布捐出約51萬美元(40萬美元及10萬歐元，約台幣1500萬)，幫助受疫情波及的工作人員及母國法國。

戈貝爾為NBA首例確診的球員，聯盟也在有病例傳出後，隨即宣布無限期停賽，而日前戈貝爾在記者會上故意摸現場收音器材、疑似輕忽疫情的動作再度被外界檢視，在網路上飽受批評。

也因為NBA宣布停賽至少30天，讓各球館工作人員恐陷入沒收入的危機，不少球員紛紛捐款幫助自家員工，騎士明星球員勒夫（Kevin Love）、公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與活塞隊葛里芬（Blake Griffin）都捐出10萬美元幫助自家員工度過難關，鵜鶘隊「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）也表示將負擔自家員工未來30天的薪水。

今天戈貝爾也發表聲明將捐出約51萬美元，其中20萬給受疫情影響的能源方案體育館員工，另外各捐10萬美元給奧克拉荷馬州、猶他州幫助受疫情影響的家庭，此外捐出10萬歐元（約11萬美元）給母國法國。

戈貝爾在聲明中表示，「我很感激全世界為新冠肺炎疫情努力不懈及提供照顧的人，我知道很多人會因疫情受到衝擊，這些捐款只是一個小小的象徵，表達我對所有受影響者的感激與支持，我也會繼續嘗試給外界正面的影響力，並持續學習，將新冠肺炎相關知識教導給他人。」