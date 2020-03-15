NBA／又一人染新冠肺炎 活塞伍德第三位球員確診

繼日前爵士隊兩名球員中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）與後衛米契爾（Donovan Mitchell）確診感染新冠肺炎後，今天NBA又傳出有球員確診的消息，活塞隊伍德（Christian Wood）成為聯盟第三例確診案例。

根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）在推特上表示，伍德在新冠肺炎檢測中呈現陽性反應；活塞曾於台灣時間8日與爵士交手，當時他對位戈貝爾，拿下30分、11籃板。

但根據消息人士透露，伍德並未有任何症狀，且目前身體狀態良好。伍德也成為NBA中第三位確診新冠肺炎的球員，同時也是首位非爵士的球員感染。

而同樣曾與爵士有過交手的暴龍隊，今天也發表官方聲明，報告全隊檢疫結果，全隊都為陰性反應，「所有參與檢測的暴龍球員結果皆為陰性，而那些需要隔離的人員依然會依照規定自我隔離，我們會繼續與外界保持距離、勤洗手並持續監控健康情況。」