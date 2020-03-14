NBA／復賽日期未知 柯爾替爭冠球隊感到可惜
NBA因新冠肺炎全面停賽，復賽日期未定，是否有季後賽也是未知數，對此，多次帶領勇士闖進總冠軍賽的柯爾（Steve Kerr）表示為本季爭冠球隊感到難過。
勇士本季戰績不佳，繼2011-12年球季首度無緣季後賽，儘管如此面對可能沒有季後賽的本季，柯爾仍為其他有機會爭奪總冠軍的球隊感到可惜。
柯爾於受訪時說：「恩，對我們來說，很不一樣。賽季目前基本上是告吹了，所以我替那些有機會爭冠的勁旅感到可惜，像是快艇啊，湖人啊，公鹿啦，暴龍還有塞爾蒂克。這幾支球隊都有爭冠的本錢。」
不過柯爾也強調健康還是比籃球來得重要，但畢竟身為籃球人，沒辦法走完一整個賽季感覺就好像少了些什麼，他說：「現在有比打球更來的急迫的事情，但在這圈子混久了就是這樣子，你在NBA比賽就是你的生活重心。所以NBA、大學的男女球員沒辦法打球，那種失落的感覺我懂。」
目前聯盟宣布無限期延賽至少30天，不過目前狀況捉摸不定，因此確切的複賽時程可能還得看疫情臉色。
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