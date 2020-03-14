NBA／記者爆在馬刺過得不開心 德羅展：胡扯
NBA受新冠肺炎影響，許多球隊都會因此損失不少收入；不過馬刺要擔心的可能不只如此，根據馬刺隨隊記者說法，陣中球星德羅展（DeMar DeRozan）在聖城過得並不開心，他的去留無疑會讓雙方日後相當頭痛。
在NBA封館前，就有消息傳出德羅展可能會選擇放棄來季的球員選項，今天隨隊記者記者楊恩（Jabari Young）又在ESPN節目中，直言不諱地說：「不瞞你說，德羅展過得並不開心，球隊進攻沒有預期的流暢，這絕對出了問題。」
楊恩繼續補充：「雙方沒有產生良好的化學效應，實驗沒有成功。馬刺現在深受經濟方面的問題困擾，他們現在的盈利可不比之前GDP三巨頭時期。」
楊恩也向球迷丟出問題：「若你是德羅展，你會放棄選項轉投他隊，還是接受來季的薪資，然後在那期望馬刺會將你交易？就我所知，交易截止前，熱火曾積極追求德羅展。」
就楊恩的說詞，馬刺與德羅展的合作很明顯來到了瓶頸，不論德羅展的決定如何，或許最後還是逃不過分手的命運，但德羅展可能不這麼認為，他就於個人推特上怒斥：「是誰在那邊胡扯？」。
Who comes up with this shit?— DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) March 14, 2020
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言