NBA／記者爆在馬刺過得不開心 德羅展：胡扯

NBA受新冠肺炎影響，許多球隊都會因此損失不少收入；不過馬刺要擔心的可能不只如此，根據馬刺隨隊記者說法，陣中球星德羅展（DeMar DeRozan）在聖城過得並不開心，他的去留無疑會讓雙方日後相當頭痛。

在NBA封館前，就有消息傳出德羅展可能會選擇放棄來季的球員選項，今天隨隊記者記者楊恩（Jabari Young）又在ESPN節目中，直言不諱地說：「不瞞你說，德羅展過得並不開心，球隊進攻沒有預期的流暢，這絕對出了問題。」

楊恩繼續補充：「雙方沒有產生良好的化學效應，實驗沒有成功。馬刺現在深受經濟方面的問題困擾，他們現在的盈利可不比之前GDP三巨頭時期。」

楊恩也向球迷丟出問題：「若你是德羅展，你會放棄選項轉投他隊，還是接受來季的薪資，然後在那期望馬刺會將你交易？就我所知，交易截止前，熱火曾積極追求德羅展。」

就楊恩的說詞，馬刺與德羅展的合作很明顯來到了瓶頸，不論德羅展的決定如何，或許最後還是逃不過分手的命運，但德羅展可能不這麼認為，他就於個人推特上怒斥：「是誰在那邊胡扯？」。