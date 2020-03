NBA／記者爆在馬刺過得不開心 德羅展：胡扯

NBA受新冠肺炎影響,許多球隊都會因此損失不少收入;不過馬刺要擔心的可能不只如此,根據馬刺隨隊記者說法,陣中球星德羅展(DeMar DeRozan)在聖城過得並不開心,他的去留無疑會讓雙方日後相當頭痛。

在NBA封館前,就有消息傳出德羅展可能會選擇放棄來季的球員選項,今天隨隊記者記者楊恩(Jabari Young)又在ESPN節目中,直言不諱地說:「不瞞你說,德羅展過得並不開心,球隊進攻沒有預期的流暢,這絕對出了問題。」

楊恩繼續補充:「雙方沒有產生良好的化學效應,實驗沒有成功。馬刺現在深受經濟方面的問題困擾,他們現在的盈利可不比之前GDP三巨頭時期。」

楊恩也向球迷丟出問題:「若你是德羅展,你會放棄選項轉投他隊,還是接受來季的薪資,然後在那期望馬刺會將你交易?就我所知,交易截止前,熱火曾積極追求德羅展。」

就楊恩的說詞,馬刺與德羅展的合作很明顯來到了瓶頸,不論德羅展的決定如何,或許最後還是逃不過分手的命運,但德羅展可能不這麼認為,他就於個人推特上怒斥:「是誰在那邊胡扯?」。

Who comes up with this shit?