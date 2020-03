NBA／喬治遊戲直播談防疫 強調安全絕對放第一

新冠肺炎震驚全美,各大體壇賽事延期,NBA也不例外,不少球星支持聯盟作法,快艇球星喬治(Paul George)就遵照聯盟指示,並表示「安全第一」最重要。

因爵士兩名球星戈貝爾(Rudy Gobert)、米契爾(Donovan Mitchell)相繼確診新冠肺炎,導致NBA開上第一槍全面停賽,同時宣布球季至少會停擺30天。多數球員在這段防疫期間只能待在家,有人甚至開始當起直播主,玩熱門的線上遊戲持續跟球迷互動。

喬治就在今天直播遊玩第一人稱射擊遊戲,途中有人於聊天室問喬治對於突如其來停賽的想法,他毫不猶豫表示:「我認為是安全第一。各位聽好了,絕對是安全第一。」

Paul George on the NBA’s suspension - “What do I think of the hiatus? I think safety’s first. Safety is first, everybody.”#Clippers pic.twitter.com/h3va36XgE4