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NBA／喬治遊戲直播談防疫 強調安全絕對放第一
新冠肺炎震驚全美，各大體壇賽事延期，NBA也不例外，不少球星支持聯盟作法，快艇球星喬治（Paul George）就遵照聯盟指示，並表示「安全第一」最重要。
因爵士兩名球星戈貝爾（Rudy Gobert）、米契爾（Donovan Mitchell）相繼確診新冠肺炎，導致NBA開上第一槍全面停賽，同時宣布球季至少會停擺30天。多數球員在這段防疫期間只能待在家，有人甚至開始當起直播主，玩熱門的線上遊戲持續跟球迷互動。
喬治就在今天直播遊玩第一人稱射擊遊戲，途中有人於聊天室問喬治對於突如其來停賽的想法，他毫不猶豫表示：「我認為是安全第一。各位聽好了，絕對是安全第一。」
Paul George on the NBA’s suspension - “What do I think of the hiatus? I think safety’s first. Safety is first, everybody.”#Clippers pic.twitter.com/h3va36XgE4— Tomer Azarly (@TomerAzarly) March 13, 2020
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