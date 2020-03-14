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NBA╱暫不對球員扣薪 總冠軍賽可能在7月

世界日報 / 體育新聞組╱綜合報導
聯盟理事長席佛。 歐新社
聯盟理事長席佛。 歐新社

NBA在緊急宣布停賽後，聯盟理事長席佛（Adam Silver）透露將停賽至少長達一個月的時間，不過對於復賽後剩餘賽事將如何安排，或是直接「腰斬」仍未有一個明確的方向。而根據聯盟勞資協議，球員還可能面臨扣薪的狀況。

不過，就目前而言，聯盟並不考慮動用此特別條款，下一次發薪日也會全額支付。

新冠肺炎疫情在全美持續擴散，NBA除了無限期停賽，聯盟也頒布相關政策要求所有人配合防疫，席佛至少要30天後才會復賽。聯盟也已通知各隊在3月16日前都要配合以下相關措施，包含所有球員都必須留在球隊所屬城市、並盡量待在家中、禁止團體訓練、隊醫和訓練員每天都要與球員進行聯絡，以確保球員狀況。

對於外界擔心本季可能就此畫下句點，席佛認為這個時間點就下此結論還太早，「我的想法是，即使我們停賽一個月或是六周，球季還是可以打得完，總冠軍賽可能在7月或是更晚之後，現在就說我們失去了一個球季，是言之過早。」

不過，不是所有球員都抱持如此樂觀態度，勇士隊明星前鋒格林（Draymond Green）就表示，除非能找出特效藥，否則隨便復賽將可能造成無法挽回的局面。

「唯一的方法就是有藥能根治，」格林說，「否則復賽後有人因此感染，該如何面對？」

甚至有媒體認為，在疫情仍無法控制的情況下，本季可能直接「腰斬」，過去北美四大職業運動就曾兩度發生過賽季腰斬的狀況，包括1994年的MLB就曾因為球員罷工，剩餘賽季直接取消。

如果賽季直接腰斬，球員也可能面臨減薪的狀況，依據NBA勞資協議中的災難免支薪條款，假使球員因為傳染病等不可抗因素缺賽，缺賽一場將扣除1.08％年薪，以本季唯一年薪超過4000萬美元的柯瑞（Stephen Curry）為例，勇士隊目前仍有17場比賽未打，他的損失將達到738萬美元。

不過球員工會表示，目前尚未與聯盟談到這一步，因為多數人仍認為復賽機會不小。而下一次發薪日是3月15日，球員該拿的金額都會拿到，一毛不少。

NBA 勇士 格林

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