NBA／疫情延燒全球囤物資 綠軍傳奇同搭搶購潮

新冠肺炎席捲歐美,各地開始出現物資搶購潮,塞爾蒂克傳奇球星皮爾斯(Paul Pierce)也趕緊出門備貨,今日便在個人IG限時動態上傳自己前往雜貨店囤貨的影片。

肺炎疫情搞得各國人心惶惶,為了降低與外界接觸機會,許多人開始減少外出,待在家中防疫,但在此前必須準備好所需物資,才能進行長期抗戰。

皮爾斯今日也跟上這波搶購潮,他在限時動態上傳前往雜貨店的影片,表示:「新冠肺炎讓我不得不去商店囤物資,我要準備長時間待在家裡了」,片段中明顯看得出手推車堆滿食物及日常用品。

“Coronavirus got me in the store...stocking up...I’m about to be in the house.”

-Paul Pierce at the grocery store pic.twitter.com/0Y6Z8qRKbB