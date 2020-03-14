快訊

涉國家主權！傳海地要求台灣撤換大使 外交部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／疫情延燒全球囤物資 綠軍傳奇同搭搶購潮

聯合新聞網 / 綜合報導
塞爾蒂克傳奇球星皮爾斯也搭上搶購物資潮。 美聯社
塞爾蒂克傳奇球星皮爾斯也搭上搶購物資潮。 美聯社

新冠肺炎席捲歐美，各地開始出現物資搶購潮，塞爾蒂克傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）也趕緊出門備貨，今日便在個人IG限時動態上傳自己前往雜貨店囤貨的影片。

肺炎疫情搞得各國人心惶惶，為了降低與外界接觸機會，許多人開始減少外出，待在家中防疫，但在此前必須準備好所需物資，才能進行長期抗戰

皮爾斯今日也跟上這波搶購潮，他在限時動態上傳前往雜貨店的影片，表示：「新冠肺炎讓我不得不去商店囤物資，我要準備長時間待在家裡了」，片段中明顯看得出手推車堆滿食物及日常用品。

針對這次的搶購行為，有網友留言勸大家夠用、用得到的東西就好，因為還有很多需要物資的人，正因買不到東西而煩惱。

新冠肺炎 疫情 抗戰

相關新聞

NBA／展現新一哥風範 威廉森包辦員工30日薪水

受新冠肺炎疫情影響，NBA日前在傳出首例球員確診後火速宣布停賽，不僅可能影響到球員，各球館的工作人員可能也領不到工資，因...

NBA／1.8萬孩童停課沒飯吃 柯瑞夫妻伸援手

新冠肺炎席捲全美，有鑑於奧克蘭聯合學區（Oakland Unified School District，OUSD）停課，...

NBA／美媒籲要同理心 聯盟欲邀戈貝爾拍宣導影片

爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）先是出現刻意手摸麥克風的輕忽疫情舉動，之後他也成為NBA首例新冠肺炎確診案例，導致聯盟緊急宣佈賽季全面喊卡暫停，甚至戈貝爾還造成隊友米契爾（Donovan Mi

NBA／疫情延燒全球囤物資 綠軍傳奇同搭搶購潮

新冠肺炎席捲歐美，各地開始出現物資搶購潮，塞爾蒂克傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）也趕緊出門備貨，今日便在個人IG限時動態上傳自己前往雜貨店囤貨的影片。 肺炎疫情搞得各國人心惶惶，為了降

NBA／官方發防疫圖文 勤洗手、拳碰拳代替擊掌

NBA日前傳出爵士隊兩名球員戈貝爾（Rudy Gobert）、米契爾（Donovan Mitchell）相繼確診新冠肺炎...

NBA／1孩童曾接觸戈貝爾確診 無法確認感染源

新冠肺炎疫情持續在全美發燒，爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）成為NBA首位確診的球員，聯盟也隨即宣布停賽；而今...

NBA／太陽官方以電玩模擬賽程 被唐西奇爆砍50分

NBA賽季因為新冠肺炎影響陷入無限期停擺，太陽官方也突發奇想在官方推特宣佈，把接下來賽程用電玩遊戲《NBA 2K》模擬，並把過程透過直播放送給球迷。 而太陽原本排定14號面對獨行俠，太陽也找來鳳

NBA／得知賽季停擺當下 安東尼語重心長表擔憂

拓荒者後衛麥凱倫（C.J. McCollum）日前透露，當NBA決議因為新冠肺炎疫情影響而全面暫停，他正在與隊友安東尼（Carmelo Anthony）錄製網路廣播節目，如今兩人當初在節目現場即時第一

NBA／10號才與爵士交手 暴龍全體檢疫皆為陰性

中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診新冠肺炎，當晚爵士與雷霆之戰賽前最後一刻臨時喊卡，隨後整個NBA賽季也陷入全面停擺，爵士近兩周交手球隊也通通都必須接受自主隔離，且等候是否進行病毒篩檢。

NBA／捐款助工作人員 字母哥：這是比籃球更大的事

NBA賽季因為出現球員確診新冠肺炎陷入全面停擺，NBA球星震驚之餘也表達疫情侵襲下，籃球成為次要考量當然是情有可原，公鹿前鋒安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）就在推特向外界喊話。

NBA／聯盟盼全體接受檢疫 外媒稱現階段不可能

陣中中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診新冠肺炎，爵士全體職員與相關人士都接受檢疫程序，最後58例中只有米契爾（Donovan Mitchell）成陽性反應。 不過儘管聯盟有意讓30隊所有球

NBA／轉發席佛公開信 詹皇：已經開始想念大家

聯盟大家長總裁席佛（Adam Silver）發表對球迷公開信，一方面希望球迷諒解賽季暫停將至少持續30天，也呼籲大家還是可以多多來官網和NBA保持連結。 詹姆斯（LeBron James）也在I

熱門新聞

NBA／爵士隊氣氛生變 沃神爆球員不爽戈貝爾

NBA／展現新一哥風範 威廉森包辦員工30日薪水

全英羽賽／防疫措施0分 台教練嗆世羽聯太自私

籃球／林書豪捐款30萬美元防疫：是時候做出改變

ABL／富邦先休一周 三洋將暫停合約不想離台

NBA／巴克利不適自主隔離 春訓時接觸過大谷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。