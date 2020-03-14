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NBA／疫情延燒全球囤物資 綠軍傳奇同搭搶購潮
新冠肺炎席捲歐美，各地開始出現物資搶購潮，塞爾蒂克傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）也趕緊出門備貨，今日便在個人IG限時動態上傳自己前往雜貨店囤貨的影片。
肺炎疫情搞得各國人心惶惶，為了降低與外界接觸機會，許多人開始減少外出，待在家中防疫，但在此前必須準備好所需物資，才能進行長期抗戰。
皮爾斯今日也跟上這波搶購潮，他在限時動態上傳前往雜貨店的影片，表示：「新冠肺炎讓我不得不去商店囤物資，我要準備長時間待在家裡了」，片段中明顯看得出手推車堆滿食物及日常用品。
“Coronavirus got me in the store...stocking up...I’m about to be in the house.”— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 14, 2020
-Paul Pierce at the grocery store pic.twitter.com/0Y6Z8qRKbB
針對這次的搶購行為，有網友留言勸大家夠用、用得到的東西就好，因為還有很多需要物資的人，正因買不到東西而煩惱。
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