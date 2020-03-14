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NBA／1.8萬孩童停課沒飯吃 柯瑞夫妻伸援手

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
有鑑於奧克蘭聯合學區停課，柯瑞夫婦從基金會提撥金費捐款給社區食物銀行，協助1.8萬孩童。 歐新社
有鑑於奧克蘭聯合學區停課，柯瑞夫婦從基金會提撥金費捐款給社區食物銀行，協助1.8萬孩童。 歐新社

新冠肺炎席捲全美，有鑑於奧克蘭聯合學區（Oakland Unified School District，OUSD）停課，柯瑞（Stephen Curry）與妻子艾耶莎（Ayesha Curry）從基金會提撥金費捐款給社區食物銀行，讓超過1萬8000名倚賴學校營養午餐學童不受影響，也盼此舉能拋磚引玉，讓更多學童受惠。

新冠肺炎病毒肆虐，舊金山灣區已有多個學區宣布長度不等的停課公告，奧克蘭聯合學區就宣布即日起停課至4月5日。

柯瑞於14日在個人社群媒體（instagram）表示贊同防疫停課措施，但學區內有超過1萬8000名學童仰賴校園營養早、午餐，為確保學童溫飽，柯瑞與愛妻自創辦的「吃學玩」「Eat. Learn. Play」非營利基金會中，捐款給阿拉米達縣社區食物銀行（Alameda County Community Food Bank），確保每個孩童都能獲得所需食物，並呼籲社會大眾一同響應。

除了柯瑞之外，不少NBA球星也向社會弱勢伸出援手，包括公鹿前鋒安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、騎士隊球星勒夫（Kevin Love）等都慷慨解囊，捐助受NBA停賽影響的球館工作人員，獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）則是第一時間自掏腰包，維護基層員工生計的球團老闆。

柯瑞 NBA 獨行俠

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