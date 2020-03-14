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籃球／林書豪捐款30萬美元防疫：是時候做出改變

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
林書豪今天再度在IG發文，在疫情蔓延的時刻，呼籲大家踴躍捐款對抗疫情，他也捐出30萬美元。 新華社
林書豪今天再度在IG發文，在疫情蔓延的時刻，呼籲大家踴躍捐款對抗疫情，他也捐出30萬美元。 新華社

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，人在美國的林書豪今天再度在IG發文，在疫情蔓延的時刻，呼籲大家踴躍捐款對抗疫情，他也捐出30萬美元，「作為人類的我們，是時候做出一些改變了。」

林書豪日前才為新冠肺炎名稱發聲，指責國際對於中國大陸的「種族歧視」，尤其肺炎被冠上中國和武漢的稱號，今天他又於IG上發文，號召所有人為抗疫做出些改變。

「作為人類的我們，是時候做出改變了，讓我們改變吃飯、生活和對待彼此的方式，你可以看到過去的方法已經不管用了，所以我們必須做該做的事才能生存。」林書豪寫道，「就像Tupac曾說的一樣，是時候做出改變了。」

「從我、從你、從每個人做起，讓我們看看在這充滿挑戰性的時刻自己能做什麼。」林書豪表示，除了已經捐款給大陸的15萬美元外，還會再捐款15萬美元給聯合國兒童基金會，幫助各國政府對抗全球性的疫情。

在 Instagram 查看這則貼文

It's time for us as a people to start makin' some changes. Let's change the way we eat, change the way we live, change the way we treat each other. You see the old way wasn't working so it's on us to do What we gotta do, to survive. As Tupac once said, it's time for some changes - from me, you, everyone. Lets focus on what we can do in these challenging times. In our effort to battle this virus, I'm matching my $150K China foundation donation with an additional $150K contribution to @UNICEFUSA to help fight COVID-19 globaly while partnering w governments. This donation is a drop in the bucket compared to the billions affected by the closing of schools, missed paychecks, etc. Please JOIN ME in this donation to make a global impact by going to www.unicefusa.org/jlin7 It doesn't matter how much you donate or what you do, just encouraging everyone take one step to love someone in need. Love melts hate. Light outshines darkness. Be apart of the change you wanna see. Stay together, much love ❤️

Jeremy Lin 林書豪（@jlin7）分享的貼文 於 張貼

林書豪強調，捐多少或為疫情做了什麼都不重要，最重要的是鼓勵每個人去愛彼此，「愛會融化恨、光明會戰勝黑暗，讓我們都投身看到改變的希望中，團結一心。」

NBA中的球星也已有不少人響應捐款，勇士隊官方也宣布，包含老闆、球員及教練團共同為大通中心的員工捐出100萬美元，「為了援助那些被NBA停賽影響的員工，勇士股東、球員、教練團合力捐出100萬美元，到球隊成立的救災基金會，基金會將會幫助大通中心的工作人員。」

林書豪 勇士 NBA

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