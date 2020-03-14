籃球／林書豪捐款30萬美元防疫：是時候做出改變

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，人在美國的林書豪今天再度在IG發文，在疫情蔓延的時刻，呼籲大家踴躍捐款對抗疫情，他也捐出30萬美元，「作為人類的我們，是時候做出一些改變了。」

林書豪日前才為新冠肺炎名稱發聲，指責國際對於中國大陸的「種族歧視」，尤其肺炎被冠上中國和武漢的稱號，今天他又於IG上發文，號召所有人為抗疫做出些改變。

「作為人類的我們，是時候做出改變了，讓我們改變吃飯、生活和對待彼此的方式，你可以看到過去的方法已經不管用了，所以我們必須做該做的事才能生存。」林書豪寫道，「就像Tupac曾說的一樣，是時候做出改變了。」

「從我、從你、從每個人做起，讓我們看看在這充滿挑戰性的時刻自己能做什麼。」林書豪表示，除了已經捐款給大陸的15萬美元外，還會再捐款15萬美元給聯合國兒童基金會，幫助各國政府對抗全球性的疫情。

林書豪強調，捐多少或為疫情做了什麼都不重要，最重要的是鼓勵每個人去愛彼此，「愛會融化恨、光明會戰勝黑暗，讓我們都投身看到改變的希望中，團結一心。」

而NBA中的球星也已有不少人響應捐款，勇士隊官方也宣布，包含老闆、球員及教練團共同為大通中心的員工捐出100萬美元，「為了援助那些被NBA停賽影響的員工，勇士股東、球員、教練團合力捐出100萬美元，到球隊成立的救災基金會，基金會將會幫助大通中心的工作人員。」