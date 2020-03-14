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NBA／官方發防疫圖文 勤洗手、拳碰拳代替擊掌
NBA日前傳出爵士隊兩名球員戈貝爾（Rudy Gobert）、米契爾（Donovan Mitchell）相繼確診新冠肺炎後，除了火速宣布停賽外，今天還透過官方推特宣傳防疫措施，包含勤洗手、用拳碰拳取代擊掌、不要觸碰眼口鼻等。
事實上在美國疫情爆發初期，聯盟就針對新冠肺炎疫情向各隊發出備忘錄，希望球員能夠暫停球迷簽名、擊掌等行為，但還是傳出球員確診新冠肺炎的消息，NBA也緊急做出停賽決定，主席席佛（Adam Silver）就透露，這次停賽將至少30天。
今天NBA推特發了一張防疫知識圖文，希望能讓大眾有更確實的防疫措施，上面寫著目前新冠肺炎沒有任何預防或是能有效治療的藥物，但是你可以自我防護，而具體方法包含勤洗手、拳碰拳代替擊掌、不要觸碰眼口鼻、不與生病的人接觸、身體不適不要外出、常碰物品消毒等。
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