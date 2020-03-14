NBA／展現新一哥風範 鵜鶘威廉森包辦員工30日薪水

受新冠肺炎疫情影響，NBA日前在傳出首例球員確診後火速宣布停賽，不僅可能影響到球員，各球館的工作人員可能也領不到工資，因此不少球員紛紛跳出，自掏腰包幫助自家球館基層員工，鵜鶘隊「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）就表示，將負擔自家員工未來30天的薪水。

日前獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）就表示，受停賽影響的不只有球員，同樣遭受巨大衝擊者絕對是相關工作人員，因為他們很多人是按照工時支薪，在球場的工作是他們唯一的收入來源，而庫班這番話也獲得NBA球員實際行動力挺。

騎士明星球員勒夫（Kevin Love）就慷慨解囊，自掏腰包捐出10萬美元希望拋磚引玉，現在又有更多球星響應，公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與活塞隊葛里芬（Blake Griffin）也都捐出10萬美元幫助自家員工度過難關。

安戴托昆波寫到，「這是比籃球更大的事，在這艱難的時期，我想幫助那些讓我、家人和隊友的生活更加輕鬆的人們，我和我的家人承諾向Fiserv Forum的工作人員捐款10萬美元，讓我們一起度過這個難關。」

而本季才加入NBA大家庭的威廉森更是透過IG宣布，將自掏腰包負擔自家員工未來30天的薪水。他表示，自從在去年六月被鵜鶘選中後，這裡的人們對他表達熱烈的歡迎和支持，特別是冰沙國王中心的工作人員。

「是他們讓比賽成為可能，為我們的球迷和球員創造舒適的環境。」威廉森寫道，場館中的工作人員很多人還沒走出卡崔娜颶風帶來的傷痛，現在又面臨停賽帶來的經濟損失，「從小我的母親就教會我要尊重他人，並感激我們所擁有的一切，所以我將負擔未來30天所有冰沙國王中心工作人員的薪水，這是我為他們表達支持的小小心意。」