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NBA／美國小朋友確診新冠肺炎 曾與戈貝爾索取簽名

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導

新冠肺炎疫情持續在全美發燒，爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）成為NBA首位確診的球員，聯盟也隨即宣布停賽；而今天外媒再度報導，一名小朋友在上周曾到波士頓觀看爵士與塞爾蒂克之戰，並且向戈貝爾索取簽名，現在他也被確診感染新冠病毒。

根據《New York Daily News》報導，這位居住在羅德島州的小朋友是在台灣時間3月7日到波士頓觀看爵士與塞爾蒂克之戰，而他曾向戈貝爾索取簽名，而現在他也被確診感染了新冠肺炎。

不過報導指出，索取簽名的動作是在戈貝爾被確診前五日的事情，因此無法確切判斷出感染源為何，因為同在羅德島的另一名學生曾乘坐郵輪前往巴哈馬後也確診染上新冠肺炎。

當戈貝爾確診消息傳出後，曾與爵士交手的塞爾蒂克在美國時間周四發出聲明，不認為自家球員有在那場比賽中被戈貝爾和米契爾（Donovan Mitchell）傳染，不過他們還是要求球員做好自我隔離，防堵疫情擴大。

塞爾蒂克 爵士 羅德

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