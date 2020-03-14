MLB／求解新冠肺炎症狀 巨人隆戈利亞標記2爵士球星

新冠肺炎疫情正在全美大肆虐，連NBA球星都中鏢，MLB巨人隊老將隆戈利亞（Evan Longoria）為了對這項疾病有更多了解，在推特標記兩位確診的NBA球星求解。

北美職業運動在本周經歷大動盪，爵士戈貝爾（Rudy Gobert）和米契爾（Donovan Mitchell）雙雙確診後，也讓不少球員終於正視病毒的可怕；NBA、NHL、MLB等聯盟賽季都受影響，球員憂心暫時沒球可打之餘，還要擔心自己會不會成為下一個確診者。

隆戈利亞昨天就透過推特留言，標記戈貝爾與米契爾，「你們能談談新冠肺炎會有什麼症狀，或是你們現在的狀況嗎？會臥病不起嗎？我是真的好奇會嚴重到什麼程度，替全體壇獻上感謝。」並放上祈禱的表情符號。

這則留言並未獲得兩位球星解答，倒是網友熱情回覆，不少人貼出網路文章、新聞供他參考，也有人回覆：「戈貝爾當天還覺得自己可以上場比賽，米契爾根本不知道自己中了」、「臥病不起？他們是全世界最健康的人吧！」還有人留言：「請參考湯姆漢克斯夫婦的推特」。