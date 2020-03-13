NBA／爵士隊氣氛生變 沃神爆球員不爽戈貝爾

爵士兩名當家球星戈貝爾（Rudy Gobert）、米契爾（Donovan Mitchell）皆確診新冠肺炎，知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）今日爆料，隊上已經有人開始不爽此事件的開端戈貝爾。

聯盟宣布停賽前，戈貝爾多次行徑透露出其對疫情輕忽，不僅在確診前故意摸記者會上的麥克風；昨日沃納羅斯基也透露多名球員指責戈貝爾管不好自己的雙手，常在更衣室到處碰別的球員，也會摸別人的東西。

不只多數球員不爽戈貝爾，沃納羅斯基也在節目爆料爵士雙星因此事關係產生裂痕，強調：「爵士很幸運不用現在回到賽場上，因為他們還得花很多心思撫平球員之間的裂痕，戈貝爾真的惹了不少麻煩。」

“The Jazz are fortunate that they don’t have to get back together and start playing games again right now. There is a lot of work to do to repair relationships...there’s a lot of frustration with Gobert.”



-Woj

(🎥 ESPN) pic.twitter.com/ofCa75PCFW — NBA Central (@TheNBACentral) March 13, 2020

Woj going on ESPN and saying there's a rift between Gobert and Mitchell and how the Utah locker room is basically pissed at Gobert is a huge thing. They should be pissed at him. It's nice that he was apologetic but apologizing for being an idiot still means you were an idiot. — Justin Russo (@FlyByKnite) March 13, 2020

不少球迷也認為隊友會不滿是人之常情，有人就說：「要是他們沒有不高興，那我會覺得他們很好笑。戈貝爾不只丟了米契爾的臉，也讓爵士、整個聯盟蒙羞。所以他們當然會不爽，這是人之常情。」