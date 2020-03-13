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NBA／戈貝爾舉動引撻伐 官方聲明不會懲罰
爵士當家中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）昨日新冠肺炎確診陽性，但被爆出確定染病前，曾藐視疫情嚴重性，並在賽後記者會上摸遍所有麥克風，幼稚行為引發各界撻伐，但對此NBA官方表示不會與以處罰。
戈貝爾於本週二對戰暴龍的賽後記者會上，為表達自己認為肺炎疫情並沒有想像嚴重，因此在離開前故意把所有麥克風都摸過一遍，豈料過不久就遭現世報，不僅個人要被隔離，還連累整個聯盟必須停賽，使得輿論將矛頭指向戈貝爾無知的行為，對此，戈貝爾已發文致歉。
Here’s Rudy Gobert touching a bunch of reporters’ audio equipment 2 days ago. Today, he tested positive for coronavirus. pic.twitter.com/Z3Lw1yfCfW— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 12, 2020
針對戈貝爾的行為，根據《Yahoo Sports》消息指出，NBA不打算咎責，聲明中表示：「對於戈貝爾可能導致他人感染新型冠狀肺炎的行為，官方將不會祭出任何罰款或是禁賽處分」，NBA如此作法情有可原，雖戈貝爾的行為欠缺成熟度，但畢竟沒人希望染病。
The NBA will not be fine or suspend Utah Jazz center Rudy Gobert for his actions leading up to testing positive for the coronavirus, league sources tell Yahoo Sports.— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 13, 2020
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