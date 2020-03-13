NBA／戈貝爾舉動引撻伐 官方聲明不會懲罰

季前就預告今年會是自己傳奇生涯最終章，如今NBA因新冠肺炎疫情衝擊而導致全面停擺，43歲的老將卡特（Vince Carter）很可能被迫在這情況下告別球迷。 卡特昨天（13號）雖得到上場機會，且

2020-03-13 11:45