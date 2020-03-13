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NBA／戈貝爾舉動引撻伐 官方聲明不會懲罰

聯合新聞網 / 綜合報導
戈貝爾記者會上的幼稚行為引發各界撻伐，今日已經道歉，同時NBA官方也表示不會給予處罰。 路透
戈貝爾記者會上的幼稚行為引發各界撻伐，今日已經道歉，同時NBA官方也表示不會給予處罰。 路透

爵士當家中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）昨日新冠肺炎確診陽性，但被爆出確定染病前，曾藐視疫情嚴重性，並在賽後記者會上摸遍所有麥克風，幼稚行為引發各界撻伐，但對此NBA官方表示不會與以處罰。

戈貝爾於本週二對戰暴龍的賽後記者會上，為表達自己認為肺炎疫情並沒有想像嚴重，因此在離開前故意把所有麥克風都摸過一遍，豈料過不久就遭現世報，不僅個人要被隔離，還連累整個聯盟必須停賽，使得輿論將矛頭指向戈貝爾無知的行為，對此，戈貝爾已發文致歉

針對戈貝爾的行為，根據《Yahoo Sports》消息指出，NBA不打算咎責，聲明中表示：「對於戈貝爾可能導致他人感染新型冠狀肺炎的行為，官方將不會祭出任何罰款或是禁賽處分」，NBA如此作法情有可原，雖戈貝爾的行為欠缺成熟度，但畢竟沒人希望染病。

新冠肺炎 疫情

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