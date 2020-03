NBA／戈貝爾舉動引撻伐 官方聲明不會懲罰

爵士當家中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)昨日新冠肺炎確診陽性,但被爆出確定染病前,曾藐視疫情嚴重性,並在賽後記者會上摸遍所有麥克風,幼稚行為引發各界撻伐,但對此NBA官方表示不會與以處罰。

戈貝爾於本週二對戰暴龍的賽後記者會上,為表達自己認為肺炎疫情並沒有想像嚴重,因此在離開前故意把所有麥克風都摸過一遍,豈料過不久就遭現世報,不僅個人要被隔離,還連累整個聯盟必須停賽,使得輿論將矛頭指向戈貝爾無知的行為,對此,戈貝爾已發文致歉。

針對戈貝爾的行為,根據《Yahoo Sports》消息指出,NBA不打算咎責,聲明中表示:「對於戈貝爾可能導致他人感染新型冠狀肺炎的行為,官方將不會祭出任何罰款或是禁賽處分」,NBA如此作法情有可原,雖戈貝爾的行為欠缺成熟度,但畢竟沒人希望染病。

The NBA will not be fine or suspend Utah Jazz center Rudy Gobert for his actions leading up to testing positive for the coronavirus, league sources tell Yahoo Sports.