NBA／懷塞德幽默防疫宣導 衣物遮嘴大喊「勤洗手」

爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診新冠肺炎，導致聯盟賽時臨時喊卡，此事件讓體育界開始意識到疫情嚴重性，球員也開始提醒粉絲記得保護好身體；拓荒者中鋒懷塞德（Hassan Whiteside）就幽默提醒球迷記得勤洗手。

聯盟宣布無限期停賽不久，懷塞德便在IG限時動態上傳一段自己以衣物摀著嘴，並手持噴霧噴灑的影片；片段中懷塞德不只大喊「你們很安全」，還不忘提醒球迷「記得勤洗手啊」，用詼諧方式要大眾注意自身衛生、清潔，遠離病毒。

Hassan Whiteside is making sure he’s safe😂 pic.twitter.com/2i7pyDVmIr — NBA RETWEET (@RTNBA) March 12, 2020

另外，懷塞德也搞笑示範在疫情期間若需出門要怎麼做自身防護。他上傳另一段駕車時頭戴飛行面罩的影片，雖然沒有配戴口罩，但仍在氣氛低迷的防疫期間，逗樂不少人，讓網友直呼：「你怎麼能不愛他」。