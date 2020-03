NBA／懷塞德幽默防疫宣導 衣物遮嘴大喊「勤洗手」

爵士中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)確診新冠肺炎,導致聯盟賽時臨時喊卡,此事件讓體育界開始意識到疫情嚴重性,球員也開始提醒粉絲記得保護好身體;拓荒者中鋒懷塞德(Hassan Whiteside)就幽默提醒球迷記得勤洗手。

聯盟宣布無限期停賽不久,懷塞德便在IG限時動態上傳一段自己以衣物摀著嘴,並手持噴霧噴灑的影片;片段中懷塞德不只大喊「你們很安全」,還不忘提醒球迷「記得勤洗手啊」,用詼諧方式要大眾注意自身衛生、清潔,遠離病毒。

另外,懷塞德也搞笑示範在疫情期間若需出門要怎麼做自身防護。他上傳另一段駕車時頭戴飛行面罩的影片,雖然沒有配戴口罩,但仍在氣氛低迷的防疫期間,逗樂不少人,讓網友直呼:「你怎麼能不愛他」。

