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NBA／因疫停賽恐遭扣薪 詹姆斯最糟損失2.3億台幣

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
依照聯盟「集體勞資協議，NBA停賽後球員可能面臨每缺席一場比賽就遭減薪的狀況。 美聯社
依照聯盟「集體勞資協議，NBA停賽後球員可能面臨每缺席一場比賽就遭減薪的狀況。 美聯社

NBA在昨天宣布因為新冠肺炎疫情將停賽，且目前仍無進一步的復賽時程與計畫，依照聯盟「集體勞資協議（Collective Bargaining Agreement）」，球員可能面臨每缺席一場比賽就遭減薪的狀況，其中年薪高居聯盟前段班的金州勇士主控柯瑞（Stephen Curry）、洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）將成為重災戶。

NBA在昨天四場比賽進行完後進入無限期停賽，在聯盟仍未制定出復賽或是相關因應計畫的情況下，本賽季剩餘賽事是否能順利完賽仍是未知數，而聯盟主席席佛（Adam Silver）在今天受訪時就直言，聯盟中斷比賽的時間至少會長達30天以上。

而停賽也將對於聯盟整體收入造成重大影響，在昨天就有美國媒體統計，假使賽季就此結束，聯盟在票房收入上的損失就將多達五億美元（約台幣152億元），另外包括授權、電視轉播權利金也勢必會受到影響，導致未來聯盟薪資上限出現下滑的狀況。

不僅資方受到影響，根據「集體勞資協議」規定，在出現包括傳染病等不可抗力因素導致球員無法出賽的情況下，資方將有權減少支付給球員的薪資，每場比賽可以扣除年薪的1.08％。

在目前各隊仍有15至19場比賽未進行的情況下，如果賽事就此取消，年薪在3000萬美元以上的球員將會損失至少550萬美元（約台幣1.67億元），以本賽季年薪最高的柯瑞為例，勇士目前仍有17場比賽未打，柯瑞將損失達到738萬美元（約台幣2.25億元），至於還有19場比賽未打的湖人，球隊薪資最高的詹姆斯恐損失768萬美元（約台幣2.34億）。

而根據「紐約時報」指出，聯盟與球員工會目前仍未針對此扣薪條款進行討論，最主要的原因是聯盟仍未決定停賽後的下一步要如何走，包括是否會進行完本賽季所有比賽、縮短賽季或是直接取消，假使最終走上扣薪一途恐導致嚴重的勞資衝突。

柯瑞 詹姆斯 勇士

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