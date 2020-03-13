NBA／頒布四大防疫政策 席佛：將至少停賽30日

新冠肺炎疫情在全美持續擴散，NBA昨天在首位確診球員出現後立即宣布無限期停賽，聯盟也頒布相關政策要求所有人配合防疫，NBA主席席佛（Adam Silver）也在電視直播時表示，至少要30天後才會復賽。

原本昨天勇士隊才先開出第一槍，決定對戰籃網隊的比賽將採閉門方式進行，但沒多久就傳出爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診消息，聯盟也隨即宣布尚未開打的比賽即刻暫停。

宣布無限期停賽後，聯盟也頒布相關防疫政策，根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，聯盟已通知各隊在3月16日前都要配合以下相關措施，包含所有球員都必須留在球隊所屬城市、並盡量待在家中、禁止團體訓練、隊醫和訓練員每天都要與球員進行聯絡，以確保球員狀況。

至於外界最關心的復賽時間表，主席席佛透過《TNT》直播時表示，NBA此次將至少停賽30天，但目前能掌握的訊息還不夠多，因此無法有更具體的結果。

對於外界擔心本季可能就此畫下句點，但席佛認為這個說法可能言之過早，他說：「我的想法是，即使我們停賽一個月或是六周，還是可以重新開始這個球季，總冠軍賽可能在七月或是更晚之後，現在覺得我們失去了一個球季是言之過早。」