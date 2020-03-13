NBA／烏龍被確診新冠肺炎 爵士穆迪耶IG報平安

NBA昨天傳出首例確診新冠肺炎，不過也有消息傳出爵士隊穆迪耶（Emmanuel Mudiay）也感染，但他今天透過IG感謝所有關心自己的人，並對自己沒有感染而感到萬幸。

昨天爵士與雷霆隊之役前，穆迪耶與隊友戈貝爾（Rudy Gobert）都有感冒症狀，就在比賽即將開打前，戈貝爾確診為新冠肺炎，聯盟也隨即做出無限期延賽的決定，但也有人傳穆迪耶檢疫結果也是陽性。

但後來發現，穆迪耶並未驗出感染新冠肺炎，聯盟第二例確診的是隊友米契爾（Donovan Mitchell），今天穆迪耶也透過IG向外界更新近況，配圖是他在受訪時的照片，而米契爾當時就站在自己身後。

「首先我感謝每一個主動聯繫我且擔心我的人，我接受了病毒檢測並得到結果，上帝保佑結果是陰性。」雖然穆迪耶沒有感染新冠肺炎，但他也了解不能輕忽疫情，建議大家必須要更了解新冠病毒並遵從專家建議，同時他也標記了兩名確診隊友，希望他們早日康復。

而在昨晚成為第二例確診病例的米契爾也感謝大家在他確診後向他伸出的援手，並意識到大家需要為了自己與周圍的人的健康採取負責任行為，「感謝奧克拉荷馬州當局在檢測過程中提供的幫助，及爵士每個人對我的支持，我會繼續聽取醫護人員的指示，希望大家能夠團結在一起。」