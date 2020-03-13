NBA／輕忽疫情動作挨轟 戈貝爾：向可能被傷害的人致歉

爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）昨天成為NBA首例確診感染新冠肺炎的球員，而他在日前作勢開玩笑以手觸摸收音器材的動作被外界再度檢視，不少人嘲諷他就是輕忽疫情才會染病，今天他在IG貼出道歉文，他坦言在確診後陷入恐懼情緒，也為自己的行為道歉。

昨天爵士作客奧克拉荷馬雷霆主場，原訂比賽在上午8時登場，雙方球員一如往常進行賽前熱身，現場播報員也介紹了兩隊球員名單，沒想到就在開打前一刻緊急召回所有球員，之後就傳出戈貝爾確診新冠肺炎的消息，NBA也立即宣布即刻起無限期停賽。

事實上，戈貝爾在確診新冠肺炎之前做了不良示範，在接受媒體採訪時，作勢開玩笑地觸摸現場面前收音器材，這段畫面在他確診後又被外界討論，網路上多是嘲諷及批評他的話語。

戈貝爾今 透過IG社群向外界表達感謝與致歉，「我想感謝所有在過去24小時中對我的關心與支持，我從確診到現在經歷了太多情緒，絕大多數是恐懼、焦慮與尷尬。」

戈貝爾說：「首先也是最重要的是，我要公開向那些可能被我傷害的人道歉，那個時候我不知道已經染病了，我太輕忽，沒有什麼藉口，我希望自己的行為可以警示大家，更重視這個事情，我也會竭盡所能從自身經驗去教育他人，一同阻止病毒的傳播。」

戈貝爾也向外界報平安，他表示現在被照顧得很好，也相信一定能夠康復，「再次感謝你們的支持，大家一定要保持健康、安全，我愛你們。」